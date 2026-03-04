El secretario del Tesoro de EEUU abre la puerta a un embargo a España mediante un "esfuerzo combinado": "Su postura pone vidas estadounidenses en riesgo" 

El conflicto diplomático entre EEUU y España ha dado un gran paso más con las amenazas de Donald Trump. El presidente estadounidense aseguró dar orden para "cortar las relaciones comerciales" y sopesa un "embargo" a Madrid a raíz del veto del Gobierno español a que EEUU usara las bases de Morón y Rota.

Pedro Sánchez respondía a las pocas horas exigiendo respeto y apelando a un 'no a la guerra' que no deja de colear. Al otro lado del charco quien ha tomado ahora la palabra es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, responsable directo de la Economía de EEUU y receptor de la 'orden presidencial' para cortar lazos con España.

Scott Bessent ha sido muy claro en su respaldo a Donald Trump y ha cargado contra España, acusando al Gobierno de Sánchez de mantener una postura "inaceptable" que pone "vidas estadounidenses en riesgo".

El responsable del Tesoro —equivalente a un ministro de Economía— ha reconocido en una entrevista en la CNBC que la "frustración" de Trump "está justificada" y no ha cerrado la puerta al embargo que mencionó el presidente de EEUU, pese a ser un extremo imposible por tratarse España de un miembro de la UE.

"Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la operación 'Furia Épica'", ha apuntado Bessent.

Para el 'ministro' de Trump, "todo lo que frene a EEUU a la hora de sacar adelante esta guerra de la forma más rápida y efectiva posible pone en peligro vidas estadounidenses". Por si no quedase claro su tesis, ha llegado a espetar que "los españoles están poniendo vidas estadounidenses en peligro".

Menos claro ha sido sobre el cuasi imposible embargo comercial de EEUU a España. De ello se ha limitado a apuntar que sería un "esfuerzo combinado", que estaría justificado por ser nuestro país un "actor terrible".

A espejo de su líder, Scott Bessent ha recordado el asunto del 5% del PIB, tan recurrentemente usado por el mandatario norteamericano. "Han sido el único miembro de la OTAN que no ha cumplido los requerimientos y están actuando deliberadamente como unos oportunistas, aprovechándose de Estados Unidos y el resto de miembros que sí han dado el paso. La OTAN nunca ha sido tan fuerte como con el presidente Trump, pero los españoles no quieren pagar lo suyo".