Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El secretario del Tesoro de EEUU abre la puerta a un embargo a España mediante un "esfuerzo combinado": "Su postura pone vidas estadounidenses en riesgo"
Global
Global

El secretario del Tesoro de EEUU abre la puerta a un embargo a España mediante un "esfuerzo combinado": "Su postura pone vidas estadounidenses en riesgo" 

Scott Bessent, secretario del Tesoro de la Administración Trump, da la razón a su jefe después de recibir su orden para cortar las relaciones comerciales con España.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Scott Bessent, en una comparecencia con Donald Trump
Scott Bessent, en una comparecencia con Donald TrumpWin McNamee vía getty images

El conflicto diplomático entre EEUU y España ha dado un gran paso más con las amenazas de Donald Trump. El presidente estadounidense aseguró dar orden para "cortar las relaciones comerciales" y sopesa un "embargo" a Madrid a raíz del veto del Gobierno español a que EEUU usara las bases de Morón y Rota.

Pedro Sánchez respondía a las pocas horas exigiendo respeto y apelando a un 'no a la guerra' que no deja de colear. Al otro lado del charco quien ha tomado ahora la palabra es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, responsable directo de la Economía de EEUU y receptor de la 'orden presidencial' para cortar lazos con España.

Scott Bessent ha sido muy claro en su respaldo a Donald Trump y ha cargado contra España, acusando al Gobierno de Sánchez de mantener una postura "inaceptable" que pone "vidas estadounidenses en riesgo".

El responsable del Tesoro —equivalente a un ministro de Economía— ha reconocido en una entrevista en la CNBC que la "frustración" de Trump "está justificada" y no ha cerrado la puerta al embargo que mencionó el presidente de EEUU, pese a ser un extremo imposible por tratarse España de un miembro de la UE. 

"Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la operación 'Furia Épica'", ha apuntado Bessent.

Para el 'ministro' de Trump, "todo lo que frene a EEUU a la hora de sacar adelante esta guerra de la forma más rápida y efectiva posible pone en peligro vidas estadounidenses".  Por si no quedase claro su tesis, ha llegado a espetar que "los españoles están poniendo vidas estadounidenses en peligro".

Menos claro ha sido sobre el cuasi imposible embargo comercial de EEUU a España. De ello se ha limitado a apuntar que sería un "esfuerzo combinado", que estaría justificado por ser nuestro país un "actor terrible".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

A espejo de su líder, Scott Bessent ha recordado el asunto del 5% del PIB, tan recurrentemente usado por el mandatario norteamericano. "Han sido el único miembro de la OTAN que no ha cumplido los requerimientos y están actuando deliberadamente como unos oportunistas, aprovechándose de Estados Unidos y el resto de miembros que sí han dado el paso. La OTAN nunca ha sido tan fuerte como con el presidente Trump, pero los españoles no quieren pagar lo suyo".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos