Fácil, sencillo y para toda la familia: Apple hace realidad el nuevo MacBook Neo, su portátil más económico

No es fruto de la casualidad que Apple haya aprovechado a esperarse hasta el final de su semana fantástica de lanzamientos, con hasta seis productos nuevos hasta el momento, para dar a conocer casi el más esperado de todos ellos. El nuevo MacBook Neo, el portátil más económico de la marca, es una realidad.

Y ojo porque a primera vista, todo apunta a que la compañía de Cupertino no ha dado puntada sin hilo. En concreto, incorpora un diseño resistente de aluminio, una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas.

Apple ha dado un paso más en la idea de acercarse a todos los públicos. 24 horas después de revelar los nuevos MacBook Air con M5 y MacBook Pro con M5 Pro y M5 Max, ha llegado el turno del nuevo hermano pequeño dentro del ecosistema Mac.

El nuevo MacBook Neo. APPLE

El pequeño de la familia

Donde caben dos, caben tres. Y es que Apple ha ampliado su gama de portátiles con un nuevo ordenador que busca acerarse a millones de personas. Con un diseño muy similar a lo que suele ser la compañía, cuenta con una resistente carcasa de aluminio y se ha lanzado en cuatro tonos: rosa nube, índigo, plata y cítrico.

Vayamos con las especificaciones. Incorpora una pantalla Liquid Retina, territorio en el que Apple sabe hacer las cosas muy bien, de 13 pulgadas, con una resolución de 2.408 por 1.506 píxeles. En cuanto al brillo, alcanza los 500 nits y ofrece colores, texto e imágenes de forma nítida.

Los colores del nuevo MacBook Neo. APPLE

El motor del nuevo portátil económico de Apple es el chip A18 Pro, que ya vimos en el iPhone 16 Pro. Es un procesador pensado para ofrecer tareas de forma óptima en el día a día.

Destacan que los usuarios pueden aprovechar su rendimiento para crear documentos, editar fotos y aprovecha la inteligencia artificial. Comparándolo con otros procesadores, aseguran que es hasta un 50% más rápido en tareas cotidianas que el portátil con el último procesador Intel Core Ultra 5 más vendido.

También ofrece una autonomía que cumple, con hasta 16 horas de autonomía. Algo que se puede aprovechar cuando se utiliza en bibliotecas o lugares exteriores. Además, integra el Magic Keyboard de Apple, así como un trackpad Multi-Touch de gran tamaño. No es lo único, ya que también trae Touch ID, para autorizar pagos con Apple Pay, como en sus otros dispositivos. También incluye dos puertos USB-C y las tecnologías Wi-Fi 6E y Bluetooth 6 para mejorar la conexión inalámbrica.

También monta una cámara FaceTime UHD a 1080p para videollamadas, así como dos micrófonos que reducen el ruido de fondo. Dos altavoces laterales, compatibles con el audio espacial y Dolby Atmos, generan un clima envolvente si se usa para consumidor contenidos, como películas.

Y hablamos ya del precio. El MacBook Neo parte desde los 699 euros, 599 euros con los descuentos para educación, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. 799 euros si se eligen los 512 GB de almacenamiento. Estará disponible a partir del próximo miércoles 11 de marzo.