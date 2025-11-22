El Ayuntamiento de Murcia aclara los rumores: Richard Gere acompañará a los niños de la Fundación Aladina en el encendido navideño

El Ayuntamiento de Murcia aclara los rumores. Richard Gere y su esposa protagonizarán, de la mano de los niños con cáncer de la Fundación Aladina, el encendido navideño de la ciudad mediterránea. Concretamente, se trata del acto de inauguración del encendido del Gran Árbol de la Navidad, y ante las numerosas consultas recibidas por parte de los medios de comunicación, ha aclarado que los protagonistas de ese acto serán un grupo de niños, aunque "en un gesto de generosidad Richard Gere y su familia los acompañarán".

Y es que, tal y como ha avanzado la agencia de noticias Europa Press, la finalidad del desplazamiento del matrimonio formado por Alejandra y Richard Gere a Murcia, es apoyar al trabajo que realiza la Fundación Aladina en la Región de Murcia y a los niños y niñas con cáncer. Este apoyo se traduce en la colocación de la primera piedra del que será el mayor gimnasio destinado a menores enfermos de cáncer en España, un proyecto impulsado por la organización, y cuya construcción comenzará próximamente en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, que se presentará el próximo viernes.

"La presencia de ambos representa una firma muestra de su compromiso personal y social con la mejora de la calidad de vida de los niños con cáncer, compromiso que el Ayuntamiento reconoce y valora de manera especial a la Fundación Aladina y a The Gere Foundation", destacan desde el Consistorio al medio de comunicación.

Asimismo, la implicación de Alejandra y Richard Gere a través de su fundación constituye "un respaldo significativo a esta iniciativa pionera de enorme impacto social". De este modo, el Consistorio había decidido "que los protagonistas del encendido del Gran Árbol de la Navidad de la Ciudad de Murcia sean los niños y niñas, enfermos de cáncer a los que atiende la Fundación".

Además, aseguran que ha sido el propio matrimonio el que habría decidido, aprovechando su visita, acompañar a estos menores de manera excepcional y desinteresada en el momento mágico del encendido del Gran Árbol de Navidad, "en un gesto profundamente simbólico, destinado a trasladar un mensaje de solidaridad, esperanza y acompañamiento a todos los niños y niñas que luchan contra esta enfermedad". "El Ayuntamiento agradece sinceramente la sensibilidad y cercanía mostrada por los Gere hacia estos niños y sus familias".