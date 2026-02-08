La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 21 de enero de 2026.

La agresión de Rusia a Europa en lo que llevamos de milenio, que comenzó con la toma de Crimea en 2014 y culminó en febrero de 2022 con el intento de invadir y subyugar Ucrania, establece un relato temible que todavía está lejos de culminar, y que tiene un contrapunto oscuro: estos movimientos hasta cierto punto imprevisibles de Moscú han coincidido en el tiempo con cambios de calado en la política norteamericana, cuyo actual presidente es un orate senil y desequilibrado que se comporta brutal e irracionalmente en su propia casa y en el escenario global..

Es difícil no obtener de este escorzo desangelado una serie de inquietantes interrogaciones. Por ejemplo, las que formula la politóloga alemana Jana Puglierin, directora del think tank European Council on Foreing Realations, en su nuevo libro, ¿Quién defiende a Europa? (Rowohlt). Puglierin, en declaraciones a la prensa alemana, ha dicho que hay "muchos factores influyentes e incógnitas" en la formación de una respuesta al interrogante que da título al ensayo. Resulta útil, por tanto, que su libro desglose estos factores uno por uno. Los protagonistas de los cuatro capítulos principales son Rusia, China, Estados Unidos y, por supuesto, Europa. No es un rompecabezas con demasiadas piezas. Pero sí complejo.

La situación de partida incluye la voracidad imperialista de Rusia, el antiguo imperio zarista que nunca dejó de latir bajo la megalomanía de la aristocracia política de Moscú. Así lo explica la analista:

En primer lugar, en el caso de Rusia, siempre se plantea el conflicto en términos de "intenciones, capacidades y oportunidades". Las intenciones del Kremlin han sido "perceptibles durante muchos años", afirma. Un analista ruso le explicó a la analista: "Para Rusia, el control sobre Ucrania es principalmente un medio para alcanzar objetivos más amplios de política exterior". La propia Puglierin cree que hay tres objetivos principales: el "control imperial" sobre Ucrania , un cambio en el orden de seguridad europeo y el papel de gran potencia con ambiciones globales, a menudo ocultas tras eslóganes atractivos . Los expertos en diplomacia también reconocen esta ambición rusa de gran potencia .

En segundo lugar, la pregunta sobre quién defenderá a Europa persiste —aunque las intenciones teóricamente pueden cambiar, como afirma Puglierin— respecto a las "capacidades" y "oportunidades" para alcanzar estos objetivos. A primera vista, incluso Europa por sí sola parece tener una ventaja numérica significativa sobre Rusia en la guerra convencional. Sin embargo, no se puede negar que los Estados Unidos de Donald Trump constituyen la columna vertebral organizativa y militar de las estructuras de la OTAN. Y, además, el potencial de los ejércitos europeos, con sus diversos sistemas y sus asimetrías, no puede reducirse a una suma como sí puede hacerse en el caso de Rusia, y ello sin contar con que las tropas de la UE carecen de experiencia en combate. Incluso el gasto en defensa, medido en poder adquisitivo interno, favorece a Rusia.

El baño de realismo de Puglierin continúa: hasta ahora, Rusia ha recurrido a medios híbridos para lograr sus objetivos. Pero ¿qué sucedería si «Putin viera de repente una oportunidad, similar a la que tuvo antes de su decisión de invadir Ucrania, cuando asumió erróneamente que no encontraría resistencia seria»? La nueva situación de la defensa occidental, con los Estados Unidos desentendiéndose del asunto, no ha figurado nunca en las previsiones. Pero ahora ha que contemplarla como un escenario verosímil.

Esto es aún más cierto si no se espera un apoyo significativo de Estados Unidos, ya que Donald Trump, con su comportamiento enfermizo, ha dañado gravemente la credibilidad de la disuasión de la OTAN.

Puglierin realiza en todo caso un ejercicio de resignado realismo y descarta la posibilidad de que Europa organice en solitario su propia defensa. Ella considera importante la presencia de tropas estadounidenses en Europa, aunque solo sea para compartir el riesgo y así subrayar la disuasión nuclear estadounidense. Es decir, Puglierin recomienda una estrategia dual: mantener a Estados Unidos en Europa y, al mismo tiempo, desarrollar las propias capacidades militares europeas. La solidaridad interna europea es esencial. De lo contrario, incluso un pequeño ataque ruso podría desmantelar todo el actual sistema de organización de la defensa.

Ahora solo falta que Bruselas adapte estas ideas a la realidad y a las posibilidades de los 27. Ya se sabe que ni Trump ni Putin serán eternos, pero no hay que limitarse a esperar los cambios biológicos espontáneos. Los españoles sabemos bien que aguardar durante décadas la muerte del tirano solo conduce a la melancolía.