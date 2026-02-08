Sara, española, le dieron 1.500 euros por ir a vivir y trabajar en Noruega: "En mi caso me cubrió los gastos de viaje"

Una mujer con un suéter blanco de punto y una diadema estampada camina por las calles de Bergen, rodeadas de edificios blancos. Sonríe bajo una hilera de banderas noruegas.

Irse a trabajar al extranjero suele asociarse a un gran desembolso inicial: billetes de avión, alojamiento, trámites y los primeros gastos hasta cobrar el primer sueldo. Sin embargo, no siempre tiene por qué ser así.

Sara, una joven española que actualmente vive y trabaja en Noruega, ha contado en un vídeo de TikTok cómo recibió 1.500 euros para facilitar su mudanza gracias a un programa europeo del que muchas personas todavía no han oído hablar.

Desde su cuenta @donde_acabare, Sara explica su experiencia mientras se prepara para ir a trabajar, cómo lo ha conseguido y cómo puede hacerlo el resto de gente interesada. Lo más importante es saber que esta ayuda existe, funciona y puede marcar la diferencia entre dar el paso o quedarse con la duda.

Qué es EURES

En su vídeo, Sara arranca con una frase directa: “Te voy a explicar cómo nos dieron 1.500 euros para venir a vivir y trabajar a Noruega. Y a esta señorita no le dieron ni un duro. ¿Por qué? Porque no lo sabía”. Con este tono cercano, muestra que muchas ayudas no se solicitan simplemente por desconocimiento.

La ayuda que recibió Sara forma parte de EURES, un plan de movilidad laboral dirigido dentro de Europa. Tal y como explica ella misma, se trata de “tu puerta de entrada a nuevas oportunidades laborales en Europa”. Este programa está pensado para personas que buscan trabajo, con o sin formación, en otro país de la Unión Europea, así como en Noruega o Islandia.

EURES conecta a candidatos con ofertas de empleo y también ofrece apoyo económico y logístico para facilitar la transición a un nuevo país. Entre esas ayudas se encuentran subvenciones destinadas a cubrir gastos iniciales, como el desplazamiento.

El caso de Sara

Sara detalla que, en su experiencia concreta, la ayuda económica cubrió los gastos de viaje. “En mi caso, me cubrió los gastos de viaje, que facilita muchísimo el camino y la llegada a tu nuevo destino”, explica.

Esto incluye vuelos u otros medios de transporte necesarios para instalarse en el país donde se ha conseguido el empleo. Este apoyo resulta especialmente importante en países como Noruega, donde el coste de vida es elevado y cualquier alivio económico inicial supone una gran ventaja.

Quién puede solicitar esta ayuda

Según explica Sara en su vídeo, el programa está dirigido a cualquier persona mayor de edad que sea ciudadana de un país de la Unión Europea, Noruega o Islandia. También pueden aplicar quienes residan legalmente en alguno de estos países, incluso si no tienen la nacionalidad. Además, no es necesario haber vivido antes en el extranjero, pero sí estar dispuesto a trasladarse por motivos laborales y cumplir con los requisitos básicos del programa.

La recomendación de Sara para aplicar hacerlo cuando estés listo. “Cuando estés preparado, no pierdas más el tiempo”, afirma. El proceso de solicitud, según cuenta, es sencillo y se realiza a través de los enlaces oficiales donde se publican las ofertas de empleo disponibles y se explica paso a paso cómo acceder al programa.