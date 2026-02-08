Confirmado por la AEMET: la borrasca 'Marta' se va, pero las lluvias siguen en buena parte de España

El mes de enero e inicio de febrero está siendo especialmente lluvioso. La situación sigue siendo preocupante en algunos puntos como el sur peninsular, dónde zonas como Sevilla o Córdoba han registrado importantes crecidas del Guadalquivir por la cantidad de precipitaciones.

Primero fue la borrasca 'Leonardo' y, después, la borrasca 'Marta', las que se han hecho notar esta semana en muchos puntos del país, con lluvias persistentes que han causado más de 11.000 desalojados.

Pero la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya ha avisado y confirmado que las lluvias seguirán instaladas en la Península tras el paso de estos dos fuertes frentes en los últimos días.

No se puede guardar el paraguas

Para los que no sabían si las lluvias se iban a detener en las próximas horas, el organismo público ha detallado la situación desde el 9 al 15 de febrero, aunque con algo de incertidumbre para el fin de semana de San Valentín.

"Continúan las lluvias en la Península en los próximos días. Podrían ir perdiendo intensidad a partir del jueves o viernes", ha destacado en un mensaje compartido en su cuenta oficial en la red social X.

De igual manera, la AEMET ha señalado que, "aunque aún hay incertidumbre", es posible que "durante el fin de semana del 14 y 15 de febrero las precipitaciones sean escasas en el sur peninsular".

Lluvias, lluvias y más lluvias

Si nos trasladamos a la predicción del organismo público, para el lunes 9 de febrero, se esperan nueve comunidades estarán en aviso amarillo por lluvias o viento. "Precipitaciones que pueden ser fuertes y persistentes en el oeste de Galicia, Estrecho, Cádiz y alrededores de las sierras Béticas. Rachas muy fuertes en zonas altas del norte y este peninsular, además de las costas de Tarragona, Estrecho y este de Alborán", ha detallado.

"Situación dominada por la circulación atlántica en la Península, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, siendo menos abundantes en el tercio oriental peninsular y en general poco probables en Cataluña y sureste", ha expuesto.

Para el martes 10 de febrero, la AEMET ha confirmado que persistirá "la situación de circulación atlántica, con la entrada de una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año". "Dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península y Baleares, si bien siendo menos probables en las islas y fachada oriental", ha añadido.

En su previsión para el miércoles 11 de febrero, la cosa no cambiará mucho. El mapa sigue lleno de predicciones de lluvias en toda la Península. "Los mayores acumulados, con la posibilidad de que sean fuertes y persistentes, se esperan en Galicia, Cantábrico oriental y Pirineo occidental", ha justificado.

De borrasca en borrasca y tiro porque me toca

Estas son todas las borrascas que han pasado por España en lo que llevamos de 2026.