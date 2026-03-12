Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El emocionantísimo alegato de Álvaro Díaz, periodista de 'Cadena Dial', ante Mónica Naranjo en los Premios Dial Tenerife 2026: "Gracias a ti entendí que había más chicos como yo"
El periodista y la artista han protagonizado un precioso momento durante la gala previa a la gran fiesta de los Premios Dial Tenerife 2026.

Miguel Fernández Molina
Álvaro Díaz, en su momento con Mónica Naranjo
Álvaro Díaz, en su momento con Mónica Naranjo

La música está de fiesta este jueves 12 de marzo por los Premios Dial Tenerife 2026. La isla canaria vive el gran día de la música en español de la mano de Cadena Dial y de una constelación de estrellas y artistas nacionales e hispanohablantes. Pero la música y la fiesta también han dejado espacio a la reivindicación. Más en concreto, a la reivindicación del amor y de la libertad sexual, la que ha protagonizado el periodista Álvaro Díaz.

Nuestro compañero, presentador de Qué falló en lo vuestro de Cadena Dial ha vivido un momento catártico en presencia de Mónica Naranjo, una de las grandes figuras de la música española de las últimas décadas. 

En la entrevista durante la Alfombra Verde, Álvaro Díaz ha reconocido su agradecimiento a Mónica Naranjo, pero no solo como fan, sino como una persona a la que su música "le cambió la vida", especialmente tras presenciar el que fue "el primer concierto de mi vida", allá por "1997 o 1998" y en Burgos. 

"Ese chaval de 18 años, mariquita, que se decía 'cómo hago yo aquí para decirle a mis padres que soy mariquita'" acudió al concierto de Mónica Naranjo sin muchas expectativas, ha recordado al borde de las lágrimas el presentador de la Alfombra Verde. 

Pero todo cambió a los pocos minutos, ha confesado. "Me regalaron una entrada para tu concierto y en aquel momento me di cuenta de que había más chicos como yo, que le gustaban los chicos, y que tenían que aprender a volar".

Para el periodista y cara visible de Cadena Dial, "gracias a canciones como las tuyas entendí un poquito mi sexualidad y entendí que había más hombres como yo y que gracias a tus canciones abríamos una época al amor". Por todo ello no ha dudado en darle las gracias a Mónica Naranjo "por lo que nos regalaste a todos los mariquitas de la época y a toda una generación". 

"Tenía muchas ganas de contártelo, porque no sé si te lo han dicho muchas veces, pero has hecho mucho por una comunidad que durante muchos años lo ha pasado muy mal y gracias a la música y a figuras como tú hemos podido salir del armario", ha rematado, por momentos con la voz entrecortada y ante una Mónica Naranjo que contenía la emoción como podía. 

La artista catalana no ha dudado en darle una réplica igualmente hermosa, defendiendo que "hemos hecho lo que hemos podido y seguiremos haciéndolo". 

"Esto no ha terminado, aún queda mucho camino por andar. Lo importante es reaccionar con amor, ante los ataques con amor. Todo va a ir bien", ha culminado la gran cantante y compositora.

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

