Rosa Crujeiras, matemática, primera rectora de la Universidad de Santiago en 500 años: "Hemos roto un techo de cristal, pero el reto ahora es que no sea el último"

Rosa Crujeiras ha hecho historia al convertirse en la primera rectora de la Universidad de Santiago de Compostela en sus más de 500 años de historia. La catedrática de Estadística e Investigación Operativa ha obtenido el 61,65% del voto ponderado, superando así el 31,82% de la catedrática de Óptica Maite Flores.

Uno de los aspectos que más ha valorado la matemática es que ha sido la más votada en los cuatro sectores en los que se divide la comunidad universitaria (profesorado, resto de personal docente e investigador, alumnado y personal de administración y servicios).

En una entrevista en la Cadena SER, Rosa Crujeiras ha calificado su elección como nueva rectora de la Universidad de Santiago de Compostela como un reto "de enorme responsabilidad".

Además, la catedrática de Estadística e Investigación Operativa ha destacado que convertirse en la primera mujer que dirige la histórica universidad gallega supone una conquista "compartida por todas las mujeres de Galicia".

"Hemos roto un techo de cristal, pero el reto ahora es que no sea el último. Que después de mí vengan muchas más rectoras en la universidad pública", ha expresado al respecto Rosa Crujeiras.

La recién designada rectora de la Universidad de Santiago de Compostela ha agradecido el trabajo realizado a su equipo, a todas las personas que forman parte de su candidatura, y al resto de candidatas a las elecciones: las profesoras López-Couso, Nogueira y Flores. "Quiero agradecerles a todas ellas que dieran el paso, porque hoy hacemos historia en la universidad y ellas son parte también de esta historia", ha afirmado la matemática.

En ese sentido, Rosa Crujeiras ha lanzado un mensaje de unión en el que ha pedido a la totalidad de la comunidad universitaria remar en la misma dirección para hacer mejor a la institución. La rectora ha señalado que "comienza una nueva etapa, una etapa de diálogo, de unidad, de consensos", a la que confía que se sumen "todas aquellas personas que votaron por otras candidaturas y que forman parte de la comunidad".