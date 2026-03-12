Preguntan a Marta Sánchez en los Premios Dial si cantaría en una fragata española y es tajante: "A ver cuándo estamos ya en paz"

La música en español está de celebración con la llegada de los Premios Dial 2026 este jueves, que se celebran en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y que recoge a multitud de personalidades del mundo de la música y otros ámbitos en la 30ª edición.

Por la alfombra 'verde' han pasado multitud de artistas y una de ellas ha sido Marta Sánchez, una de las figuras más emblemáticas del pop español, con más de 10 millones de discos vendidos. Se ha pasado por el micrófono de El HuffPost para responder a una serie de cuestiones, entre ellas alguna de actualidad.

Ha hablado sobre las guerras, muy presentes en nuestro día a día. La más reciente, en Irán, causada después de que EEUU e Israel la bombardearan hace casi dos semanas, generando un enorme conflicto que ha afectado a países de Oriente Próximo con el cierre del espacio aéreo.

El 'no' a la guerra de Marta Sánchez

Preguntada sobre si cantaría en una fragata española, Sánchez ha sido muy clara: "No me gustan las guerras". Aunque ha sido breve en su respuesta, ha sido muy clara y al parecer no ha sido suficiente para los usuarios de las redes sociales: "La verdad es que a ver cuándo ya estamos en paz de una vez en este mundo, porque no entiendo que todavía en el 26 haya causas bélicas que son inconcebibles".

Por otro lado, preguntada por sus 40 años en la música y si cualquier tiempo pasado fue mejor, ha sido cristalina: "Bueno, yo tuve una época en la música maravillosa, que también tenía ausencia de muchas cosas maravillosas que tienen ahora la gente que se dedica a esta profesión".

Lo que ahora hay, según ha destacado, son las redes sociales, que dan mucha más "promoción, mucha más visibilidad, mucho más alcance, pero yo también viví la época dorada de los 80 y de los 90 en la música, que fue maravillosa".