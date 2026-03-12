EEUU vendió a Irán 80 cazas F-14 como los de 'Top Gun' antes de la revolución del 79: ahora Israel los destruye y las imágenes de satélite muestran la chatarra

La vida da muchas vueltas y las relaciones geopolíticas, aún más. El reciente conflicto desatado por EEUU e Israel contra el régimen de Irán ha reabierto heridas del 'viejo mundo' mientras Teherán se debate en el continuismo con el hijo de Ali Jamenei o una nueva etapa más abierta.

De momento, los ataques estadounidenses e israelíes continúan con el objetivo principal, pero no único, de "destruir el programa nuclear iraní". Por el camino, además de numerosas víctimas civiles, también se están viendo atacadas numerosas instalaciones militares y gubernamentales de los ayatolás.

Las últimas imágenes satelitales tomadas tras un bombardeo de Israel muestran los destrozos en una base aérea donde se guardaban algunos de los aviones de combate F-14 que hace décadas EEUU vendió a Irán.

Como detalla Business Insider, que se ha hecho con imágenes de la agencia de Inteligencia estadounidense Vantor, los restos de al menos dos F-14 Tomcat están repartidos por la base aérea de Isfahán, una ciudad clave al sur de la capital y en el centro de Irán.

Para los más cinéfilos o para los que se pierdan en el complejo mundo de la aviación militar, el F-14 Tomcat es el mítico avión de Top Gun. Pero en ese bombardeo, los misiles hebreos también impactaron contra varios F-7, variantes del caza de fabricación china Ghengdu J-7.

Los F-14 son —o eran, en el caso de las unidades bombardeadas en la base de Isfahán— testimonio de la antigua alianza entre Washington y el gobierno del Sha Mohammad Reza Pahlavi, en los años 70 un apoyo clave para EEUU en Oriente Medio.

Fruto de su cooperación se selló un acuerdo aéreo y militar clave para hacer frente a la influencia de la URSS en la zona en los años 70. EEUU e Irán acordaron un encargo de 80 aviones F-14A Tomcat. La mayoría de estas unidades fueron entregadas antes del estallido de la Revolución Islámica de 1979 que acabó con el mandato del sha y que abrió un nuevo horizonte de enfrentamientos entre EEUU e Irán.