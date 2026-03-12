José Antonio, de historiador a mejor sumiller de Andalucía: "La crisis del 2008 no me dejó plaza de profesor y me torcí hacia la hostelería"

A veces, la vida reserva giros de guion inesperados. Es lo que le ha ocurrido a José Antonio Moreno, que ha pasado de ser historiador (con tres másteres) a convertirse en el mejor jefe de sala y sumiller de Andalucía.

Por supuesto, ayudó mucho que su familia fuera la propietaria del Restaurante Juan Moreno, ubicado en Vera (Almería). Sin embargo, lo que fue decisivo es que se graduó en el año 2009, coincidiendo con lo peor de la crisis económica.

El que ha sido distinguido en los IX premios Al-Ándalus de Gastronomía como el mejor sumiller de Andalucía ha contado, en una entrevista en la Cadena SER, que para decidirse por la hostelería en vez de por la historia influyeron, curiosamente, "las circunstancias históricas".

En ese sentido, José Antonio Moreno ha detallado que "los años de 2008 a 2012 fueron complicados. Me estaba enfocando en ser profesor de instituto, pero fue una época en la que no hubo muchas plazas".

"También me casé en 2013, en 2010 me compré una casa… entonces claro había que pagar la casa y no había trabajo de lo mío. Por tema de necesidad, me acerqué al negocio de mi padre (que ya conocía), pero al final me torcí hacia la hostelería", ha añadido el jefe de sala.

Las claves para ser un buen jefe de sala

Respecto a su profesión actual, José Antonio Moreno ha asegurado que la clave para ser un buen jefe de sala es la organización. "El jefe de sala tiene que organizar muchísimas cosas: los horarios en los que empiezan los eventos, el personal que necesitas, los vinos y bebidas que te van a hacer falta, revisar que no haya nada roto… Y la limpieza también es muy importante", ha resaltado.

Además, el recién galardonado como mejor jefe de sala y sumiller de Andalucía ha subrayado que también es indispensable analizar qué tipo de comensal ha llegado al restaurante y qué es lo que busca.

"No es lo mismo un comensal de negocios que uno que venga de turismo. El turista busca más la experiencia, con lo cual la interacción tiene que ser mucho mayor, tienes que conocer muy bien el producto con el que trabajas y tienes que informarle muy bien sobre el producto. El comensal de negocios busca todo lo contrario. Tienes que servirle y estar el mínimo tiempo posible en la mesa porque va a sus negocios y a sus cosas", ha explicado al respecto el jefe de sala del Restaurante Juan Moreno.