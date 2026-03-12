Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La importante reflexión de Sole Giménez sobre las dificultades de la mujer en una carrera artística: "La industria lo sabe"
La importante reflexión de Sole Giménez sobre las dificultades de la mujer en una carrera artística: "La industria lo sabe"

Durante los Premios Dial fue cristalina.

Sole Giménez en los Premios Dial.
Sole Giménez en los Premios Dial.Cadena DIAL.

La cantante Sole Giménez ha acudido a los Premios Dial Tenerife 2026, que ha recogido a una impresionante plantilla de artistas que se han pasado por la alfombra 'verde' y que han contestado a las preguntas de los presentadores, como Álvaro Díaz, que ha destacado por un increíble alegato frente a Mónica Naranjo, señalándole que gracias a ella entendió que había "más chicos como yo".

De hecho, Díaz le ha preguntado si hay que hacer un examen de conciencia no solo al público, sino a la industria de la música. Hablaron del fenómeno "fan", algo que la cantante ha dicho que hay que tener en cuenta.

"El fenómeno fan, que empieza en los años 60 sobre todo con los Beatles, es de muchas mujeres siguiendo a grupos de hombres... Y eso ha ocurrido a lo largo de todos estos años", ha expresado Giménez.

El fenómeno fan y la mujer

Aunque el contexto actual ha cambiado, la cantante reconoce que las chicas "escuchamos mucha música y ahora hay un poquito más de mezcla, pero solemos seguir más a los chicos".

Y por este motivo ha defendido que las carreras de los hombres, tanto en solitario como en grupo, han tenido una ayuda mayor de la industria: "La industria lo sabe y los ha apoyado más porque sabe que tiene una cohorte de fans más aguerridas".

"Las mujeres realmente escuchamos mucha música, leemos mucho. Nos interesa mucho la cultura, que eso es algo muy positivo", ha concluido.

¿Hay crispación en la música?

En una reciente entrevista en El HuffPost, habló sobre si hay crispación en la música como la hay en la sociedad y la política. Según ha comentado, en la música "hay un poquito de todo, no estoy al tanto de todo, pero creo que hay bastante batiburrillo".

"Me gusta que se tome la palabra y la música para eso, para llegar a la gente de otra manera, ojalá que la tendencia sea removernos un poquito la conciencia", reflexionó.

