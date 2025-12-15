El director Rob Reiner y su mujer Michele, aparecen acuchillados en su casa de Los Ángeles

El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, de 68, han sido hallados muertos este domingo en su vivienda del barrio de Brentwood, en Los Ángeles. La Policía de Los Ángeles investiga el suceso como un “aparente homicidio”, según ha confirmado el propio departamento en un comunicado.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 15.30 hora local de Los Ángeles (00.30 de la madrugada en España, ya del lunes) alertando de una persona que necesitaba asistencia médica. Al acudir al domicilio, los bomberos localizaron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer. Horas después, la policía precisó que ambos presentaban heridas de arma blanca. En una primera inspección, los agentes no apreciaron signos evidentes de forzamiento en puertas o ventanas.

La identidad de las víctimas no se hizo pública de inmediato, pero medios estadounidenses como Variety, TMZ y People confirmaron a última hora del domingo que se trataba de Rob Reiner y de su esposa. La investigación ha pasado a la división de robos y homicidios del LAPD, que por el momento no ha anunciado detenciones ni ha detallado hipótesis oficiales.

“Anunciamos con profunda pena el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner”, ha señalado un portavoz de la familia en un comunicado. “Tenemos el corazón roto por esta repentina pérdida y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

Algunas informaciones publicadas en la prensa estadounidense apuntan a posibles interrogatorios dentro del entorno familiar. Los Angeles Times ha indicado que “un miembro de la familia está siendo interrogado en conexión con las muertes”, mientras que People ha difundido, citando a “múltiples fuentes”, una versión que atribuye el apuñalamiento a uno de los hijos del matrimonio. Ninguna de estas informaciones ha sido confirmada por fuentes oficiales.

Rob Reiner y Michele Singer estaban casados desde 1989 y tenían tres hijos: Jake, Nick y Romy. Reiner nació en 1947 en El Bronx (Nueva York) y era hijo del actor y director Carl Reiner y de la actriz Estelle Reiner. Alcanzó la fama en los años setenta con la serie Todo en familia, papel por el que ganó dos premios Emmy como actor de reparto.

A lo largo de más de medio siglo de carrera, Reiner desarrolló una trayectoria decisiva en el cine estadounidense, especialmente como director de títulos como This Is Spinal Tap, Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Misery o Algunos hombres buenos, película que le valió su única nominación al Oscar en 1993. Como actor y productor participó en cerca de 90 títulos y siguió vinculado a la televisión hasta fechas recientes.

La muerte violenta de Reiner y su esposa ha provocado conmoción en Hollywood y mantiene abiertas numerosas incógnitas mientras la policía trata de esclarecer qué ocurrió en el interior de la vivienda de Brentwood.