El presidente de RTVE propondrá este martes al Consejo de Administración retirar a España de Eurovisión si Israel participa

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado durante el programa 'Directo al Grano' de TVE que este martes propondrá al Consejo de Administración de la Corporación pública la retirada de España de Eurovisión si Israel participa en la edición de 2026. En el caso de que se apruebe la propuesta, España se convertiría en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

La reunión se producirá este martes a las 9:30 de la mañana, momento en el que se reunirá la Corporación pública para decidir la postura que adoptará España. Según apunta Europa Press tras consultar fuentes del gobierno, hay "mayoría" a favor de esta medida, que no consideran "oportuno" que Israel participe en el concurso continental.

Esta noticia llega pocas horas después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asegurara en RNE que le "preocupa" y le "ocupa" que Israel vaya al Festival de Eurovisión 2026. Y en este sentido ha afirmado que su ministerio tiene "que lograr que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión".

Esta decisión sucede tras la masiva manifestación que tuvo lugar este domingo en Madrid, y se alinea con el planteamiento de Urtasun respecto a que los eventos culturales y deportivos "no blanqueen el genocidio". Se ha mostrado "muy claro a lo largo de esta última semana alrededor de esta cuestión" y se ha 'subido al barco' de los cuatro países que ya habían dado este paso previamente.

En este sentido, ha definido que los 100.000 asistentes a la movilización en Madrid este domingo ha supuesto un "gran mensaje", y ha señalado que el Gobierno no tolera ya que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que, probablemente, es la mayor atrocidad que se ha visto en el mundo en el siglo XXI".

También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que "no hay las condiciones" para que Israel participe "con normalidad" en eventos como el Festival de Eurovisión mientras continúe la ofensiva bélica en Gaza.

"No toleramos que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear la mayor atrocidad del siglo XXI" Ernest Urtasun, ministro de Cultura

"Tarde o temprano, y desde luego para la próxima edición, algo habrá que hacer", ha indicado este lunes el ministro en un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntado sobre la presencia de Israel en la próxima edición del concurso europeo y si España debería participar en caso de que el país siga admitido.

Por su parte, Sumar ha lanzado una recogida de firmas para reclamar la expulsión de Israel de la próxima edición del festival de Eurovisión, de la que ya ha recopilado unos 5.000 apoyos ciudadanos, y ha defendido que España no participe del evento si se autoriza la presencia del país hebreo.

"Si Israel va a Eurovisión, España no debe estar en este evento. No vamos a ser cómplices de cómo se sigue blanqueando un genocidio retransmitido en directo en pleno siglo XXI", ha afirmado en rueda de prensa la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, quien ha dicho que en esta estrategia están en plena sintonía con el titular de Cultura.

Con esta recogida de firmas para instar al veto de Israel en el certamen musical, Sumar quiere mostrar con "números y cifras" el apoyo de toda la ciudadanía española al pueblo palestino, ante el genocidio que, a su juicio, se perpetra en Gaza.

El pasado viernes la cadena pública televisiva de Países Bajos, AVROTROS, se sumaba a las de Eslovenia, Islandia e Irlanda, condicionando su presencia en el Festival de Eurovisión a la participación de Israel. En España, RTVE aun no ha tomado ninguna decisión.

Desde el pasado mes de junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.

Durante la pasada edición del festival, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya defendió abrir una reflexión conjunta sobre la participación de la televisión pública de Israel en el concurso. "Creo que no se puede vivir de espaldas a la realidad y pensar que el Festival de Eurovisión no tiene una dimensión política", dijo en sede parlamentaria.

"La neutralidad en este caso no debe asociarse a la equidistancia y mucho menos a la indiferencia, nunca cuando se trate de denunciar, como es en este caso, una agresión como la que se está produciendo en Gaza", subrayó López.

RTVE emitió, antes del inicio de la final del Festival de Eurovisión 2025, un vídeo con un mensaje en el que proclamaba: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".