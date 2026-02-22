El Comidista prueba la peor receta viral de TikTok y dicta sentencia: "Merece prisión permanente"

¿Eres de los que disfrutan metiéndose en los fogones o de los que prefieren no complicarse la vida? Hoy en día, las redes sociales se han convertido en un recetario infinito donde cualquiera puede compartir sus trucos de cocina.

Recientemente, TikTok se ha inundado de vídeos con postres caseros que prometen ser auténticas delicias en tiempo récord.

Para separar el grano de la paja, el reconocido crítico gastronómico y periodista español Mikel López Iturriaga, mejor conocido como 'El Comidista', se ha animado a enfundarse el delantal para preparar y evaluar estos virales.

La "tarta japonesa"

Uno de los primeros postres que El Comidista pone a prueba es la autodenominada "tarta japonesa". La receta, popularizada por la usuaria @jericafeats (cuyo vídeo supera los 15 millones de reproducciones), es casi un insulto a la repostería tradicional: consiste simplemente en hundir varias galletas Lotus en un vaso grande de yogur y dejar la mezcla reposar en la nevera durante 12 horas.

"Tras catarlo, Iturriaga se rinde ante la evidencia, aunque le cueste. No voy a decir que está malo, ¿en qué se parece esto a un cheesecake japonés o de Cuenca? Pues en nada. Ahora es cierto que esta galleta ha cogido toda la humedad del yogur y se ha vuelto una cosa, pues que está rica", declara.

La conclusión de esta primera prueba deja un sabor agridulce en el orgullo del crítico. "Para lo que cuesta hacerlo, hay que reconocer que está bueno; es que solo de pensar que estoy dando la razón a los 250.000 influencers que han hecho esto me sale sarpullido, pero hay que ser honesto en esta vida, esto está bien", confiesa.

La "obra maestra" que acabó en desastre

El tono cambia drásticamente cuando llega el turno de la "obra maestra", etiqueta con la que El Comidista describe sarcásticamente al viral tiramisú de pudin de chía, difundido por el usuario @countdown_ti_dinner. "Ya veremos si os gusta o nos dan arcadas, porque muy buena pinta no tiene, ya os digo desde el principio", advierte el crítico antes de empezar.

La preparación exige mezclar en un táper yogur, café frío, semillas de chía, miel y una pizca de sal, para luego dejarlo enfriar en la nevera toda la noche. El resultado de la cata es demoledor. "Esto es lo peor de este 'comidistest', buah, qué asco. Es que la combinación de yogur con café no funciona, el cacao no pega, esto está muy malo".

El veredicto final no deja lugar a dudas sobre la atrocidad culinaria: "Malo de sabor, malo de textura, es una combinación absurda, lo peor de lo peor. Merece prisión permanente. Te lo metes en la boca y tu cuerpo lo rechaza instintivamente; es como si te tomaras un vaso de leche cortada ", sentencia, dando por zanjado el experimento.