Tiia, estudiante, gasta entre 40 y 50 euros semanales en comida: "Menos cosas, menos estrés”

¿Cómo comer bien sin gastar demasiado? Es lo que se preguntó Tiia Komppa , de 35 años, instructora de naturaleza y estudiante de Ecotraining. Su objetivo era conseguir hacer la compra lo más barata posible sin sacrificar el sabor. Vive sola y su presupuesto para comida ronda actualmente los 40 y 50 euros semanales. Su decisión de buscar la vida más asequible posible se debe a su actual condición de estudiante y a la idea de seguir un estilo de vida sostenible, según ha publicado anna.

Antes de estudiar para ser guía de la naturaleza, esta joven completó sus estudios en atención a personas mayores y trabajó en el campo durante unos 15 años. De hecho, cuando llegó la pandemia del Covid-19, no paró de trabajar con personas mayores y decidió cambiar de profesión en ese momento.

“Me interesé por el bienestar y quise invertir en él. Quería estudiar ciencias naturales y combinar lo aprendido con lo nuevo”, dice Tiia. Como tuvo que volver a estudiar después de trabajar, sus ingresos disminuyeron, así que se propuso experimentar cómo vivir con poco dinero. Ya que considera que la gente tiende a gastar de más, incluso sin darse cuenta.

A través de un estilo de vida asequible, Tiia se propuso aprender a ahorrar de forma más eficaz. Minimizar los gastos en comida le ha permitido ahorrar, y ahora considera usarlos para viajar y ahorrar. En el futuro, sueña con ser emprendedora, le gustaría trabajar en el ámbito del bienestar, combinando la naturaleza con la buena comida.

El presupuesto semanal de Tiia, de 40 a 50 euros, cubre todos los gastos de alimentación. Lo que hace es planificar los ingredientes de las comidas con antelación y evita las comidas precocinadas, es posible llevar una dieta variada y saludable. Como bastante sano. Puedes conseguir comida casera, verduras y tubérculos a buen precio. Vale la pena visitar dos tiendas diferentes y comparar precios, ya que cada tienda puede tener precios y productos diferentes.

Esta joven suele planificar sus listas de alimentos y compras para un mes. La lista incluye diversas proteínas, verduras, bayas y frutas. Tener una lista preparada le ayuda a evitar compras impulsivas. Además, no tiene que ir a la tienda tan a menudo cuando compra todos los ingredientes necesarios de una sola vez.

Tiia recomienda planificar de 5 a 7 platos favoritos, asequibles y fáciles de preparar por turnos. También vale la pena usar la creatividad al planificar las comidas. “Si usas tu imaginación, cocinar puede brindar experiencias de sabor completamente nuevas”.

Probar nuevas recetas aporta variedad a tus comidas y puede que descubras una nueva favorita. Tiia puede encontrar recetas gratis en línea y en el estante de revistas de la biblioteca, así que, por primera vez, según cuenta, acaba de preparar un tazón de arroz con arroz, verduras asadas, cebolla y lentejas que encontró en la despensa. Según Tiia, el secreto para comprar barato en el supermercado es comprar solo lo que realmente necesitas. Así, se minimiza el desperdicio de alimentos.

Tiia sugiere, además, que se busquen espinacas, guisantes y otras verduras congeladas para cocinar a precios bajos en la sección de congelados. Recuerda que las verduras también pueden ser más baratas de lo habitual según la temporada.

"En mi tienda local también venden a veces productos pesados por un euro. Allí se pueden conseguir verduras que aún están en buen estado", señala. Además de la carne, Tiia utiliza proteínas vegetales, abundantes y aptas para diversos platos. Y dice que en los estantes de congelados también ofrecen pescado más económico que el salmón noruego tradicional, como sardinas y pescado finlandés.

Tiia nos recuerda que si bien un estilo de vida asequible requiere mucha planificación y presupuesto, también debes darte la oportunidad de darte un gusto de vez en cuando. A veces hay que admitir que no se puede con un presupuesto. En diciembre, ella intentó vivir con un presupuesto de comida de unos 100 euros durante todo un mes. A mitad del experimento, tuvo que aceptar que, con ese gasto en alimentos, el presupuesto se le quedaba demasiado ajustado para vivir.