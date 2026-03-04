Tim Berners-Lee, inventor de la web, respalda a Sánchez en la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años: "Hay partes de la web que son un problema"

Pedro Sánchez no está solo en su batalla contra el uso de las redes sociales. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no es el único que está a favor de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. También se ha posicionado en la misma línea el padre del Internet moderno e inventor de la web, Tim Berners-Lee.

Lo hizo en el 'Talent Arena', un evento para programadores y talento digital joven que se celebra desde el año pasado en Montjuïc de Fira de Barcelona. Allí, Berners-Lee cargó contra las redes sociales y sus magnates, a las que acusó de haber "aprendido a entrenar a la IA dentro de sus sistemas para optimizar la permanencia de las personas en la plataforma, con contenidos atractivos y una clara intención de generar adicción a la sociedad".

Además de cargar contra los algoritmos y el diseño adictivo de plataformas como Youtube, Instagram o TikTok, el experto también habló sobre el papel cada vez más creciente de la Inteligencia Artificial y cómo puede afectar su uso a Internet. "La IA debería desarrollarse de manera abierta y colaborativa para garantizar que las personas no sean vulnerables", señaló.

Otro tema que el creador de la web mencionó-junto a la Inteligencia Artificial o las redes sociales- fue el del control de los datos personales por parte de los usuarios, ya que el británico creó un proyecto de descentralización web cuyo objetivo es, precisamente, "devolver a los usuarios el control de sus datos".

"Las aplicaciones almacenan datos personales contantemente; todos tenemos nubes personales y lo aceptamos sin más, lo que resulta bastante desempoderador", afirmó. "Con Solid (su proyecto), el protocolo consiste en almacenar los datos de forma que te pregunte dónde quieres guardarlos; tu controlas los datos".

El padre del Internet moderno

El científico de la computación, de origen británico, es considerado el padre del internet moderno por inventar la Word Wide Web (WWW). Lo hizo en el año 1989, cuando tenía 34 años, mientras trabajaba en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) y su objetivo era crear un espacio de información descentralizado y abierto.

Debido a su logros, fue nombrado caballero por la mismísima reina Isabel II. Y, según la revista Time, es una de las personas más importantes del siglo XX. Como curiosidad, cada 23 de agosto se celebra el día del internauta, el cual recuerda el primer acceso público a la World Wide Web.