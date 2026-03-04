Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
¿Pero Trump no había destruido el programa nuclear iraní con el que justifica hoy su guerra?
Global
Global

¿Pero Trump no había destruido el programa nuclear iraní con el que justifica hoy su guerra?

De los países creadores del '¡alerta, Irán está a nada de conseguir la bomba atómica!' de los últimos 30 años, llega una nueva y flagrante contradicción que deja una incógnita en el aire. ¿De qué sirvió la "histórica" 'Operación Martillo de Medianoche' del año pasado?

Antón Parada
Antón Parada
Fotomontaje con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu; con un bombardero B2 Spirit al fondo.
Fotomontaje con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu; con un bombardero B2 Spirit al fondo.

"Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear (...). No iba a haber una bomba mañana ni pasado mañana". Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El mundo contiene la respiración en el quinto día de bombardeos de EEUU e Israel contra Irán, mientras la cifra de muertos se aproxima al millar. En medio de los ataques "quirúrgicos" y de "precisión", según sus autores, que han segado la vida de un centenar de niñas en un colegio, están brotando distintas incógnitas a medida que los principales actores internacionales terminan de posicionarse respecto a la agresión estadounidense-israelí.

Una de esas dudas es tan sencilla como contundente es la falta de explicaciones. ¿Qué ha justificado una campaña militar capaz de revolver todo Oriente Próximo y Oriente Medio amenazando con una escalada sin precedentes? Washington y Tel Aviv han dejado claro que no tenían más remedio que actuar y bombardear al mismo país con el que el primero estaba negociando, puesto que estaban a escasas semanas de conseguir desarrollar armas nucleares.

Pero, inevitablemente, esa duda entronca con otra. ¿Están la Administración Trump y el Gobierno de Benjamin Netanyahu hablando del mismo programa nuclear que aseguraron haber destruido el año pasado en la Operación Martillo de Medianoche? La misma misión de junio de 2025 por la que EEUU utilizó cazas de combate y los bombarderos furtivos B2 Spirit para atacar, incluyendo el lanzamiento de 14 bombas antibúnker GBU-57, los enclaves de Fordó (Fordow), Nantaz e Isfahán. "Ha sido un éxito militar", aseguró Trump, anunciando la "destrucción total" del programa nuclear iraní.

"Felicidades, presidente Trump. Su audaz decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán con el imponente y justo poder de Estados Unidos cambiará la Historia", valoraba el primer ministro israelí, cuyo Ejército también había participado en la operación. Nueve meses más tarde, la "Historia" parece no haber cambiado. Tanto Trump como Netanyahu volvieron al discurso de que Teherán estaba a dos semanas de terminar el desarrollo de la bomba atómica. 

Sin embargo, la realidad es que esa es una amenaza que lleva reproduciéndose las últimas tres décadas, aunque los propios informes de Inteligencia de EEUU lo descartan, al igual que los principales organismos internacionales en la materia, como el OIEA. Todo ello teniendo en cuenta que, además, esa misma Inteligencia estadounidense había determinado que las reservas de uranio enriquecido del programa nuclear iraní quedaron "prácticamente intactas".

Tres décadas alertando de que Irán está a punto de conseguir armas nucleares

Desde la década de los '90, en la política israelí siempre ha existido el fantasma de que el régimen de los ayatolás estaba tratando de desarrollar un arma nuclear, lo que supondría una amenaza fundamental para un Israel que ni confirma ni desmiente la tenencia de sus propias bombas atómicas. 

En el Estado hebreo, a esa posición se le denomina amimut ("ambigüedad deliberada"), pero tanto documentos secretos de EEUU desclasificados en los 70, como el testimonio del ingeniero nuclear israelí Mordechai Vanunu, apuntan a que el programa desarrollado en la central nuclear de Dimona tiene esos fines. El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo calcula que Israel ya debe poseer cerca de 90 ojivas, pero es imposible saberlo con certeza porque no permiten inspecciones del OIEA.

No obstante, de lo que Netanyahu no ha tenido problema alguno en alertar, a lo largo de las últimas tres décadas, es del supuesto programa nuclear iraní. Teherán siempre ha sostenido que se trata de un programa de producción de energía nuclear con fines civiles, al tiempo que ha permitido algunas inspecciones periódicas del organismo de la ONU hasta los últimos años. Cabe recordar que, en 2018, la primera Administración Trump rompió el acuerdo que el expresidente Obama había firmado con Irán en esta materia.

Sin embargo, y desde 1995, Netanyahu viene repitiendo en distintos discursos, entrevistas periodísticas o comentarios con mandatarios que Irán está a punto de conseguir armas nucleares. Para hacerse una idea, en 2003 el primer ministro israelí alzó la voz asegurando que en seis meses habrían desarrollado dicho armamento. No debió de ocurrir, porque años más tarde, en 2012 -al calor de las revueltas de la Primavera árabe- aseguró que faltaba ese mismo lapso de tiempo para conseguirlo.

En 2021, Netanyahu recuperó esta advertencia, pero algo había cambiado. Era necesario actuar cuanto antes porque Irán tan solo necesitaba dos meses para conseguir la bomba atómica. Spoiler, no debió de lograrlo porque el año pasado -con la Franja de Gaza arrasada, con Siria con un Gobierno islamista afín a sus intereses y en pleno intercambio de misiles con Irán- volvió a advertir sobre su supuesto programa de desarrollo nuclear. Solo faltaban dos semanas para que tuviese armas nucleares.

Cuando ayer -cuarto día de los ataques de EEUU e Israel sobre Irán- se le preguntó al director del OIEA si Irán estaba a días o semanas de poder construir ese arma, Grossi recordó que el su organismo ya se había pronunciado el pasado año, cuando Netanyahu reclamó a EEUU que se sumase a la Operación Despertar del León: "Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear".

Trump negó y obvió sus propios informes de Inteligencia, para acabar contradiciéndose a sí mismo

Más allá de las periódicas alertas israelíes, lo cierto es que en EEUU han aflorado numerosas contradicciones con sus propios servicios de Inteligencia. Tanto en los resultados de la Operación Martillo de Medianoche como respecto a la información de la que han venido disponiendo sobre el programa nuclear iraní. Hay que remontarse a los días inmediatamente posteriores al bombardeo sobre Fordó, Nantaz -esta última ha vuelto a ser blanco de los ataques este miércoles- e Isfahán.

Aunque la Administración Trump luego salió cargando contra las informaciones de medios, tildándolas de fake news, lo cierto es que algunos de los principales medios estadounidenses publicaron el informe preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), un documento que concluyó que "el programa se ha ralentizado, pero no se ha destruido". 

Pero ese documento, del que después se encargó otro informe posterior de la CIA que cambió esa valoración, iba aún más allá: "No se ha tocado el uranio enriquecido, las centrifugadoras están casi todas en su sitio y las infraestructuras clave, las que realmente le permiten fabricar una bomba atómica, no se ha destruido. Irán ha perdido capacidad, sí, pero no la suficiente como para decir que su programa ha quedado inutilizado". Curiosamente, y como un presagio coincidente con las tesis de Netanyahu, adelantaba que "se han ganado unos meses, poco más".

La CIA negó al otro gran servicio de Inteligencia estadounidense, asegurando que una "nueva información de una fuente y un método históricamente fiables que indican que varias instalaciones nucleares iraníes clave fueron destruidas y que deberán reconstruirse a lo largo de los años". Entonces, si iban a tardar años en reconstruirse, ¿por qué EEUU ha justificado el ataque de hace cinco días a Irán en que le faltaban dos semanas para conseguir una bomba nuclear?

"Irán no está construyendo un arma nuclear y que el Líder Supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares"
Conclusión de los cuatro organismos de Inteligencia de EEUU, publicada en marzo de 2025

Y no menos importante, ¿quiere decir esa afirmación que la Inteligencia estadounidense tiene o tenía pruebas del desarrollo de armas nucleares por parte de Irán? La Evaluación Anual de Amenazas 2025 de la Comunidad de Inteligencia de EEUU es un buen termómetro al que acudir. En dicho documento, público y de libre acceso, los cuatro grandes organismos de Inteligencia estadounidense -CIA, DIA, FBI y NSA- se analizan los mayores riesgos que representan otros países y potencias. Se advierte sobre una Rusia que está "construyendo una fuerza nuclear más moderna" o desarrollando "armas nucleares antisatélites", pero sobre Irán solo se alerta del programa de misiles balísticos.

Pero en esa evaluación también se menciona concretamente si Irán está tratando de conseguir armas nucleares. La propia Inteligencia estadounidense lo niega tajantemente: "La CI continúa evaluando que Irán no está construyendo un arma nuclear y que el Líder Supremo Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003. La CI está monitoreando de cerca si Teherán decide reautorizar su programa de armas nucleares". 

Aquello fue a finales de marzo de 2025. En menos de un año, EEUU ha atacado a Irán sin aclarar qué proyecto de armas de destrucción de masiva están intentando destruir, el que ya presumieron de haber arrasado hace un año o el que negaron organizaciones consideradas como la élite del espionaje a escala mundial. Entretanto, sobrevuela el fantasma de otro armamento que nunca apareció, pero sí justificó la intervención militar sobre otro país de Oriente Medio que continúa arrasado y es caldo de cultivo del mismo terrorismo yihadista que llegó a erigir dos califatos.

Imágenes satelitales retratan el antes y el después de los bombardeos estadounidenses en Fordow, instalación clave del programa nuclear iraní.

La 'operación Martillo de Medianoche' para bombardear el programa nuclear en las instalaciones subterráneas de Fordó -Fordow- no habría destruido un solo gramo de uranio enriquecido, según una exclusiva de 'The Financial Times', y en sintonía con el primer informe de la Inteligencia estadounidense filtrado. Tras la 'guerra de los 12 días' la Casa Blanca libra ahora la guerra del relato.

04 marzo
Antón Parada
Antón Parada
Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, "puede que me recuerdes" de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

