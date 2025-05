En Italia hablan de la actuación de Melody en Eurovisión con una frase que lo dice todo

Melody lo da todo en Eurovisión. La representante española brilló este martes durante su actuación en la primera semifinal del famoso concurso europeo, que este año se celebra en Basilea (Suiza). La representante española, que ya está clasificada directamente para la gran final del sábado, tuvo la oportunidad de cantar por primera vez en directo para toda Europa y las sensaciones que dejó fueron muy buenas.

Tirando de carisma e increíble voz, Melody supo ganarse al público con una actuación con raíces andaluzas y mucho baile. Un imponente vestido negro de cola, un sombrero cordobés y un ambiente teatral son algunos de los componentes de su actuación, en la que Melody actúa como una verdadera diva escénica.

Aunque no parte entre los favoritos para el triunfo, la española supo ganarse los elogios de buena parte del público eurofan en las redes sociales. Un paso muy importante de cara a su participación en la final de este sábado, donde competirá junto a otros 25 representantes para hacerse con el micrófono de cristal. El reto no es sencillo: España no gana Eurovisión desde 1969, cuando Salomé triunfó con su Vivo Cantando en el único certamen celebrado en suelo español.

De momento, Melody superó con éxito la actuación de la primera semifinal. La ovación en el estadio St. Jakobshalle de Basilea fue muy destacada, lo que hizo que la andaluza se quedara unos segundos de más sobre el escenario lanzando besos al público. Algo que obligó a una regidora a actuar para que Melody saliera antes de que arrancara la propuesta de Ucrania, que venía a continuación.

Los comentaristas de Eurovisión también cayeron rendidos ante nuestra candidata. Es el caso, por ejemplo, de los italianos Gabriele Corsi y BigMama, que retransmiten este año el festival para la cadena pública RAI. Tras la actuación española, Corsi pregunta a su compañera qué le había parecido la propuesta española. Le pidió, además, que fuera "diplomática dados los precedentes". BigMama, una rapera muy conocida en Italia, respondió de forma tajante: "Ella comió y no dejó migajas". Una forma muy expresiva de decir que Melody había arrasado.

Los "precedentes" de los que habla Corsi son los insultos que anteriores comentaristas italianos han dedicado a excandidatos españoles. En 2022, Cristiano Malgioglio dijo en pleno festival que Chanel era una "Jennifer López de saldo" y Mara Maionchi aseguró en su programa de televisión en 2023 que Blanca Paloma gritaba "como una loca". Parece que, este año, a Italia sí le gusta la propuesta española.