Eric Clapton vuelve a España en 2026 tras más de dos décadas de espera

Uno de los nombres más emblemáticos del rock y el blues, Eric Clapton, regresará a los escenarios españoles en 2026 con dos únicos conciertos en Madrid y Barcelona, después de más de veinte años sin actuar en el país.

El legendario guitarrista británico actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, como parte de su próxima gira europea, según ha anunciado la promotora Live Nation. Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 22 de octubre a las 10:00 horas, a través de livenation.es, así como en Ticketmaster y El Corte Inglés.

Desde sus inicios en los años 60 con grupos como The Yardbirds, John Mayall’s Bluesbreakers y Cream, su estilo inconfundible lo han convertido en una leyenda viva. Más tarde, con Derek and the Dominos, grabó el inolvidable himno del rock 'Layla', y su trayectoria en solitario le llevó a publicar discos icónicos como '461 Ocean Boulevard' o el aclamado 'Unplugged', trabajos que le valieron numerosos reconocimientos, incluidos 18 premios Grammy.

A lo largo de los años, Clapton también ha compartido escenario con grandes figuras como Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John y Sting, entre otros. Se trata del único artista en ingresar tres veces en el Rock & Roll Hall of Fame (como miembro de The Yardbirds, Cream y como solista) y su vuelta a los escenarios españoles promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.