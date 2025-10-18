Eric Clapton vuelve a España en 2026 tras más de dos décadas de espera
Uno de los nombres más emblemáticos del rock y el blues, Eric Clapton, regresará a los escenarios españoles en 2026 con dos únicos conciertos en Madrid y Barcelona, después de más de veinte años sin actuar en el país.
El legendario guitarrista británico actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, como parte de su próxima gira europea, según ha anunciado la promotora Live Nation. Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 22 de octubre a las 10:00 horas, a través de livenation.es, así como en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Desde sus inicios en los años 60 con grupos como The Yardbirds, John Mayall’s Bluesbreakers y Cream, su estilo inconfundible lo han convertido en una leyenda viva. Más tarde, con Derek and the Dominos, grabó el inolvidable himno del rock 'Layla', y su trayectoria en solitario le llevó a publicar discos icónicos como '461 Ocean Boulevard' o el aclamado 'Unplugged', trabajos que le valieron numerosos reconocimientos, incluidos 18 premios Grammy.
A lo largo de los años, Clapton también ha compartido escenario con grandes figuras como Aretha Franklin, Bob Dylan, Elton John y Sting, entre otros. Se trata del único artista en ingresar tres veces en el Rock & Roll Hall of Fame (como miembro de The Yardbirds, Cream y como solista) y su vuelta a los escenarios españoles promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.