Esta es la nueva "mejor ciudad del mundo": una de las capitales más pequeñas a muy pocas horas en avión desde España

La capital de Malta, La Valeta, acaba de ser elegida como la “mejor ciudad del mundo” por los lectores de la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveller. Con una puntuación de 97,33 sobre 100 en los premios Readers’ Choice Awards 2025, la pequeña urbe mediterránea ha superado a gigantes como París, Lisboa o Atenas, consolidándose además como la “mejor ciudad de Europa”.

Con apenas 5.800 habitantes, La Valeta es una de las capitales más pequeñas del continente, pero también una de las más cautivadoras. Su encanto radica en su mezcla de historia y vida contemporánea: calles empedradas, fachadas barrocas, un puerto natural y una oferta cultural vibrante que se despliega en museos, cafés y festivales durante todo el año.

El reconocimiento no ha sorprendido a quienes conocen la ciudad. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad por su valioso legado arquitectónico, heredado de los Caballeros de San Juan. A esto se suma su ambiente mediterráneo y una hospitalidad que, según los propios viajeros, marca la diferencia. “Este premio demuestra cuánto valoran los visitantes el patrimonio cultural de Malta y la calidez de su gente”, destacó el ministro de Turismo maltés, Ian Borg.

Desde la Autoridad de Turismo de Malta, su director Carlo Micallef subrayó que el galardón celebra la “autenticidad y la alegría de vivir” de una ciudad que logra ofrecer experiencias únicas en apenas un kilómetro cuadrado. La Valeta combina la monumentalidad barroca con la vida relajada de una ciudad costera, lo que la convierte en un destino perfecto para escapadas cortas.

El archipiélago maltés —formado por las islas de Malta, Gozo y Comino— disfruta de más de 300 días de sol al año. A esa ventaja climática se suma su accesibilidad: desde Madrid se puede llegar en menos de tres horas de vuelo. Esa cercanía, junto a su oferta gastronómica y cultural, la convierte en un refugio ideal tanto para un fin de semana como para una estancia más larga.

Con esta doble victoria, La Valeta se consolida como una de las capitales más encantadoras del Mediterráneo. Su tamaño compacto, su historia fascinante y su mezcla de tradición y modernidad la han elevado, una vez más, al podio de las ciudades más admiradas del planeta.