Adiós a los balcones tristes en invierno: las tres plantas que logran traer la primavera incluso en los días más fríos y oscuros

Con la llegada de los meses de temperaturas más frías y la reducción de horas de sol, todo parece irse hacia colores más oscuros, menos vivos. Ocurre en la moda y en muchos otros ámbitos, y también en la jardinería. Atrás quedan las temporadas de explosión de flores de colores, aunque no hay que despedirse del todo de ellas.

Desde el italiano Ecoblog recomiendan tres plantas en concreto para tener en el balcón que garantizan color y alegría, incluso en las épocas de temperaturas más duras.

"Las heladas no son enemigas de todas las plantas: algunas pueden soportar el viento, la lluvia e incluso la nieve sin problema, aportando color y vitalidad incluso en los días más grises", afirman desde esta página.

La clave está en saber elegir plantas resistentes a estas inclemencias. En este sentido, ellos abogan, en primer lugar, por los ciclámenes, "unas de las estrellas indiscutibles de la temporada de frío".

Hay que tener en cuenta, como indican, que para disfrutar de su floración invernal, conviene plantarlos justo en esta época, entre octubre y noviembre. "Riéguelas solo cuando la tierra se sienta seca y las hojas empiecen a perder su color", aconsejan. No hay que olvidarse de fertilizar cada mes o mes y medio.

Otra opción es la azalea, "que produce flores delicadas y duraderas". ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta dos factores: debe colocarse en semisombra, que no le dé la luz solar directamente, y que el suelo debe ser un ligeramente ácido. Si se procura que no se encharque, esos son los ingredientes del éxito con esta planta.

La tercera planta ideal para el invierno es la camelia. "Sus flores, que van del blanco al rojo intenso, resisten incluso las temperaturas más bajas, aportando un toque refinado al balcón", aseguran. Lo mejor es que es fácil de cultivar, sabiendo que necesitan riego regular y fertilización cada dos meses. Cuidado, eso sí, de que no esté expuesta a corrientes fuertes de aire.