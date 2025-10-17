Animan a aplicar la fórmula para preparar a tu geranio para el invierno y que florezca perfecto en primavera

Con la llegada del frío, muchas personas se apresuran a proteger sus plantas de interior y jardín, pero pocos recuerdan que los geranios también necesitan hibernar correctamente para sobrevivir al invierno y renacer con fuerza en primavera.

Los expertos en jardinería aseguran que seguir una serie de pasos sencillos puede marcar la diferencia entre un geranio que florece débilmente y otro que vuelve a llenarse de color y vida.

Aunque existen distintas variedades de geranios, cada una con sus particularidades, la regla general y fundamental es protegerlos del hielo, reducir el riego y reactivarlos gradualmente cuando regresan las temperaturas suaves.

Geranios de tallos viejos

Antes de que el suelo se congele, conviene trasladar la planta a un lugar resguardado, sin heladas y con buena luz. Durante el invierno, se debe regar solo lo justo y de día para mantener la tierra ligeramente húmeda.

En primavera, cuando las temperaturas comienzan a suavizarse y los días se alargan, basta con podarla, añadirle nutrientes y acostumbrarla poco a poco al exterior, dejándola fuera durante el día y entrando por la noche los primeros días.

Esquejes para ahorrar espacio

A finales de septiembre puedes tomar esquejes de los tallos viejos y plantarlos en vasos con sustrato a una temperatura de entre 10 y 15 ºC. No dejes que el sustrato se seque del todo, pero evita el exceso de humedad para prevenir hongos.

Según el medio Kertesrecept, un truco de los jardineros experimentados es rociarlos de vez en cuando con una solución al 0,5% de caldo bordelés. En primavera, los esquejes fuertes se trasplantan en macetas y crecerán con vigor.

Geranios de pie

Estos pueden hibernar en un sótano oscuro y seco. Antes del invierno, se suspende el riego y se deja secar la tierra. Luego, se sacan las plantas del suelo, se envuelven los tallos en papel de periódico y se almacenan sin regar hasta la primavera. Cuando pase el riesgo de heladas, se replantan y vuelven a la vida.

Geranios de hoja de hiedra

Este tipo es más sencillo ya que se mantiene en su maceta original, en un lugar luminoso y sin temperaturas bajo cero. Antes de guardarlos, se podan ligeramente dejando algo de follaje. Durante el invierno, el secreto está en vigilar el riego, manteniendo el sustrato equilibrado, ni seco ni encharcado.

Una primavera más colorida

Los expertos subrayan que estos métodos son la fórmula infalible para que los geranios florezcan exuberantes y sanos. Si se siguen estos cuidados, la planta no solo sobrevive al invierno, sino que regresa fuerte, con flores grandes y coloridas. Preparar al geranio para el invierno va más allá de un gesto de mantenimiento, es una inversión en belleza futura.