El líder supremo de Irán afirma que se abre "un nuevo capítulo" en el Golfo tras el "fracaso estrepitoso" de Trump

Se abre "un nuevo capítulo" en el Golfo. Tras dos meses de conflicto y con las negociaciones estancadas, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ha asegurado que se está abriendo "un nuevo capítulo" en el Golfo Pérsico tras lo que ha calificado como el "fracaso estrepitoso" de Estados Unidos.

En su discurso, Jameneí ha defendido que Irán, con su control sobre el estrecho de Ormuz, garantizará la seguridad regional y pondrá fin a lo que considera abusos. Además, ha afirmado que una "nueva gestión" traerá estabilidad y beneficios económicos para todos los países del entorno.

"La República Islámica de Irán, mediante la gratitud práctica por la bendición de ejercer la gestión sobre el Estrecho de Ormuz, asegurará la seguridad de la región del Golfo Pérsico y desmantelará las alfombras de abusos del enemigo en esta vía marítima", ha señalado en su discurso.

"Las normas jurídicas y la aplicación de una nueva gestión del estrecho forjarán la tranquilidad y el progreso en beneficio de todas las naciones de la región, y sus bendiciones económicas alegrarán el corazón del pueblo", ha agregado.

"Los extranjeros que, desde miles de kilómetros de distancia, codiciosamente siembran la maldad en esa [extensión azul del Golfo Pérsico y el Mar de Omán], no tienen cabida en ella salvo en las profundidades de sus aguas", ha reivindicado finalmente.

El anuncio llega después de dos meses de conflicto en la región, con el estrecho de Ormuz como principal vía de presión. Por ahí pasaba cerca del 20% del petróleo mundial antes de que la situación se complicara. Ahora, el tráfico ha caído y los precios han subido.

Estrecho de Ormuz Getty Images

Irán advierte a Estados Unidos de que cualquier ataque tendrá respuesta

Además, el país ha advertido que cualquier ataque estadounidense contra Irán dará pie a "ataques prolongados y dolorosos" contra las posiciones regionales de Estados Unidos, según recogen medios estatales iraníes en declaraciones de un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria.

"Hemos visto lo que les ha pasado a sus bases regionales, y veremos que les ocurre lo mismo a sus buques de guerra", ha agregado el comandante de la Fuerza Aeroespacial, Majid Mousavi, según la Red de Noticias Estudiantiles.

Desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, Irán ha respondido con ataques en la región y con el bloqueo de Ormuz, una jugada que ha impactado directamente en el mercado energético global y que ha repercutido en el bolsillo de todos los consumidores (hasta los preservativos se han visto afectados). Mientras tanto, Estados Unidos mantiene la presencia militar en la zona sigue activa y ya se han bloqueado decenas de buques vinculados a Irán.