Ana Luzón, técnica en nutrición, sobre la moda de la leche cruda entre los jóvenes: "El riesgo de una infección bacteriana aguda es inmediato y mucho más grave que cualquier proceso térmico"

En la búsqueda por una alimentación más "limpia", ha surgido una tendencia preocupante: el consumo de leche cruda: "Bajo la premisa de evitar 'lo industrial', se está confundiendo un proceso de seguridad alimentaria con el concepto de 'ultraprocesado' perjudicial", advierte la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón.

"Es vital matizar", explica, que 'comer limpio' no debería ser un deporte de riesgo ni un privilegio inalcanzable". Y el error de esta moda que empieza a extenderse entre los jóvenes, es que "beber leche cruda para evitar procesos industriales es un error de cálculo": "El riesgo de una infección bacteriana aguda es inmediato y mucho más grave que cualquier proceso térmico", sentencia esta experta.

Ana Luzón dice que "para muchas familias, el 'brik' de leche pasteurizada (UHT) de marca blanca es la opción que permite llegar a fin de mes, y no pasa nada, es un alimento digno, seguro y nutricionalmente sólido, porque la pasteurización no convierte a la leche en un ultraprocesado (como sí lo sería un batido azucarado o una galleta)", aclara.

En cuanto a lo qué dice la ley y la ciencia en España sobre esta cuestión, Luzón recuerda que, desde 2018, su venta es legal bajo condiciones estrictas de proximidad, pero la ley obliga a indicar: "Leche cruda no higienizada: debe hervirse antes de su consumo".

La razón principal de de este riesgo es que "incluso en granjas impecables, la leche es un imán de bacterias a través de excrementos, el contacto accidental con heces (E. coli o Salmonella); el animal puede tener mastitis o enfermedades como la tuberculosis bovina, y, además, en el entorno puede haber contaminación por insectos o equipos de ordeño".

En cuanto a los grandes "villanos", del vaso de leche cruda, Ana Luzón, advierte de que "los patógenos como Campylobacter, Listeria y E. coli pueden causar desde diarreas graves hasta fallos renales irreversibles (Síndrome Urémico Hemolítico), especialmente peligrosos en niños menores de 5 años, embarazadas y ancianos". Además, la leche, al procesarse, "nutricionalmente pierde un mínimo; los macronutrientes, como proteínas, grasas y calcio, permanecen intactos, y, respecto a las vitaminas, sólo hay una bajada insignificante (1-10%) de B12 o ácido fólico, que obtenemos de otros alimentos", agrega esta especialista.

Además, Ana Luzón resalta algo muy relevante y una gran "ironía": "Si compras leche cruda y la hierves en casa para no enfermar, acabas eliminando tú mismo esas enzimas y vitaminas que querías 'salvar"", explica.

Como no todos los presupuestos son iguales, pero todos merecen seguridad, afirma Luzón, esta experta resalta que en la opción de tener su "presupuesto ajustado" (que es es comprar el 'brik' de siempre), "la leche UHT convencional es una fuente de calcio y proteínas magnífica y 100% segura, es la democratización de la salud alimentaria". En cuando a la opción del "consumidor consciente" (que es la de optar por la leche fresca), esta técnica en dietética dice que "la pasteurizada de la nevera es la mantiene mejor el sabor original con riesgo cero".

Además, está la opción de buscar "plus en salud" (es decir, los que se inclinan por los lácteos ecológicos): "Si te puedes permitir pagar un poco más, los lácteos son el lugar donde invertir. ¿Por qué? Luzón explica las razones: "Tienen mejores grasas, al pastar más, tienen hasta un 50% más de Omega-3 y más CLA (grasas cardioprotectoras); no tienen antibióticos, con lo que evitas el uso preventivo de fármacos, una de las grandes luchas de la salud pública actual, y, además, curiosamente la leche ecológica de supermercado suele ser más barata que la leche cruda de granja, que es cara por su compleja logística y análisis".

En conclusión, afirma Luzón: "La leche cruda es una tendencia de riesgo innecesario". "Si buscas 'calidad superior', elige ecológica pasteurizada, y si buscas 'salud para el día a día, el 'brik' de siempre sigue siendo tu mejor aliado. Porque la seguridad alimentaria es un derecho, no un lujo", resalta.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.