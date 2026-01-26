Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Expertos en diseño de interiores señalan cómo deberían ser las casas ideales para mayores de 65 años
Estilo de vida
Estilo de vida

Expertos en diseño de interiores señalan cómo deberían ser las casas ideales para mayores de 65 años

"Lo barato sale caro". 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Hombre y mujer llegan a casa con compras
Hombre y mujer llegan a casa con comprasGetty Images

A la hora de comprar o simplemente imaginar en la vivienda ideal suele hacerse pensando en las necesidades y gustos del presente, pero los expertos en reformas y diseño de interiores coinciden en que ese enfoque es un error. 

Comprar una casa, suele ser para largo plazo, donde queremos envejecer bien y por ello deben planificarse mucho antes, teniendo en cuenta la accesibilidad, la distribución, la iluminación y la capacidad de adaptación a lo largo del tiempo. A partir de los 65 años, estos elementos dejan de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

Renovar hoy pensando en el mañana

“La mayoría de las reformas se hacen para cubrir necesidades actuales, y eso es un gran error”, señalan los especialistas. Si el objetivo es disfrutar del hogar durante décadas, es imprescindible pensar a largo plazo. Aspectos que ahora parecen secundarios —como la altura de los muebles, la presencia de escaleras o la forma en la que se conectan los espacios— pueden marcar la diferencia entre una vivienda cómoda y una llena de obstáculos en el futuro.

La diseñadora de interiores Ana García, en uan entrevista concedida al medio El Mueble, lo resume con claridad: "Una casa bien pensada no es la que se queda igual, sino la que te permite adaptarla sin perder su esencia". Un ejemplo muy habitual es el baño: una bañera puede ser atractiva ahora, pero con el paso del tiempo una ducha a ras de suelo resulta mucho más práctica y segura.

Distribución sencilla, cómoda y sin barreras

Todos los expertos coinciden en tres pilares fundamentales: distribución, iluminación y accesibilidad. Las viviendas pensadas para mayores de 65 años deben contar con espacios bien conectados, sin pasillos largos e innecesarios, y con recorridos fluidos que faciliten el movimiento.

Ana García apuesta por distribuciones abiertas pero bien delimitadas, pasillos amplios y, sobre todo, un dormitorio en la planta baja, algo clave para evitar el uso constante de escaleras. “La comodidad del futuro se diseña hoy”, insiste.

Baños, cocinas y materiales

En el baño, recomienda eliminar barreras arquitectónicas y crear espacios donde, si es necesario, otra persona pueda ayudar con comodidad. Las duchas deben contar con un buen sellado, desagües discretos en las esquinas y superficies antideslizantes.

En la cocina, la seguridad pasa por la tecnología: detectores de humo, placas de cocción con apagado automático y sensores de agua que eviten inundaciones. Pequeñas inversiones que pueden prevenir accidentes graves.

La calidad de los materiales es otro punto clave. Azulejos porcelánicos de gran formato, telas fáciles de limpiar y pinturas resistentes no solo mejoran la estética, sino que reducen el mantenimiento y los costes a largo plazo. "Lo barato sale caro", recuerda Ana García.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck