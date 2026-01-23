La fiscalía archiva la denuncia de las extrabajadoras contra Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras de Julio Iglesias contra el cantante ante la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales y acoso sexual, trata de personas y delito contra los derechos de los trabajadores.

La fiscalía alega la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

“La Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente [...] que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país”, recoge el escrito de la Fiscalía. “Especialmente, cuando las víctimas son extranjeras y no son residentes en España; cuando los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España (o, aun siéndolo, tampoco están en nuestro país); y cuando los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, añade.

Iban a ser llamadas a declarar como testigos protegidos

La noticia saltó el pasado 13 de enero, cuando Eldiario.es y Univision publicaron una investigación, llevada a cabo durante tres años, en las que dos extrabajadoras de las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) denunciaban al cantante por presuntas agresiones sexuales y vejaciones sucedidas entre enero y octubre de 2021.

En una rueda de prensa ofrecida al día siguiente, Women's Link y Amnistía Internacional, las ONG que asesoran a las denunciantes, confirmaron que la Fiscalía llamaría a declarar a las denunciantes y que les habían otorgado la condición de testigas protegidas.

Según las abogadas, las pruebas y testimonios recabados podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajos forzados y servidumbre, que se habría producido en concurso con varios delitos como acoso sexual, agresión sexual y delito de lesiones. Además, podrían constituir delitos contra los derechos de los trabajadores.

Y aunque tardó unos días, finalmente Julio Iglesias habló públicamente, a través de sus redes sociales, para negar los hechos y anunciar su defensa. En días posteriores hizo públicas algunas conversaciones de Whats'App que mantuvo con las denunciantes como 'prueba' de su buena relación.

Hasta que la Audiencia Nacional ha resuelto desestimar las denuncias, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, se dirigió a la fiscalía asegurando que no era competente para investiga por tratarse de hechos sucedidos en el extranjero y solicitó también una copia de las denuncias porque "era un hecho notorio" que eran conocidas por terceros distintos de las denunciantes".