Una farmacéutica cuenta lo que vende por la noche: ojo a cómo cambia en función de la hora

Las farmacias 24 horas ofrecen un gran servicio al ciudadano cuando algo no va bien. La influencer y farmacéutica Claudia Alvega, que cuenta con 640.000 seguidores en TikTok ha revelado en su cuenta de TikTok (Claudialvega) se vende un martes por la noche en una farmacia de guardia.

Y sorprende la gran variedad de productos que menciona. "Empezamos a 00:06, como siempre, oftamalmolosacusi gentamicina. Esto es una pomada antibiótica para algún tipo de infección en el ojo, pues una conjuntivitis, blefaritis, queratitis.., alguien que venía de urgencias porque es con receta médica", ha relatado en en su cuenta.

"12:58, dormidina, que lleva como compuesto doxilamina, que es un antihistamínico con efecto sedante. Son unas pastillas para ayudar a dormir, que no son con receta médica, pero no se pueden utilizar durante un periodo largo de tiempo porque son para momentos puntuales", ha contado esta farmacéutica.

De antibióticos a kit antipiojos

"02:40, fosfomicina, esto es un antibiótico en sobre que es para la infección de orina, alguien que venía de urgencias con infección de orina", continúa Claudia Alvega, relatando así la cronología de la noche en su farmacia

Casi hora y media después llega la "amoxicilina clavulánico", y explica que "es un antibiótico para algún tipo de infección". Asimismo, informa de que "suele dar bastantes efectos adversos como hongos ahí abajo, malestar estomacal, diarrea, etc".

"05:04, loperamida, que es para cortar la diarrea, es el compuesto del fortasek, es sin receta médica. Pues eso, alguien que tendría la tripilla un poco suelta", explica la farmacéutica en TikTok.

Continúa a las 07:02, un kit antipiojos. Lo digo y ya me empieza a picar", dice mientras se rasca el pelo. Con esta última venta concluye la noche en esta farmacia de guardia, que da cuenta de la enorme variedad de productos que puede vender una farmacia durante una noche de diario cualquiera.