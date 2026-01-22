Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Si tienes dudas sobre las patatas con brotes, un doctor en Química aclara si hay peligro de verdad en ellas o no
Virales
Virales

Si tienes dudas sobre las patatas con brotes, un doctor en Química aclara si hay peligro de verdad en ellas o no

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una bolsa llena de patatas con brotes.
Una bolsa llena de patatas con brotes.Getty Images

Vladimir Sánchez, doctor en Química Inorgánica en la Universitat Rovira i Virigili (Tarragona) y conocido en las redes sociales como Breaking Vlad, ha explicado la verdad sobre las patatas con brotes, después de que en los últimos días diversos expertos hayan explicado que su consumo supone un riesgo para la salud.

Sánchez señala la clave está en la solanina, "un alcaloide natural que, efectivamente, está presente en las patatas". Explica, además, que "su concentración aumenta muchísimo cuando empiezan a brotar y a ponerse verdes".

El experto apunta que esta sustancia "puede afectar al sistema nervioso y causar síntomas desde malestar estomacal hasta cosas más serias como náuseas o trastornos neurológicos".

El límite: entre dos y cinco miligramos por kilo de peso

"Los efectos tóxicos suceden a partir de los dos o cinco miligramos por kilo por peso corporal, una cantidad realmente baja", alerta Sánchez, que en cualquier subraya que "aún así lo normal es que las dosis no lleguen a estos niveles porque habría que consumir una gran cantidad de patatas en mal estado y antes el propio paladar se da cuenta de que ese alimento no está bien".

"Los síntomas más comunes de un envenanenamiento leve son náuseas, vómitos, diarreas y a veces se suele tratar erróneamente como si fuese una gastroenteritis", explica Sánchez.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria también alerta

El experto recuerda que siempre, en lo relativo a la salud, "es mucho mejor prevenir que curar". Por eso, recomienda que "cualquier tipo de alimento que esté estropeado, alimento desechado".  

Una opinión reforzada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que ha evaluado los riesgos para la salud de los glicoalcaloides en determinados alimentos que contienen solanina y, en cuanto a las patatas, ha certificado que hay suficiente información sobre ese tubérculo para determinar las posibles consecuencias de la ingesta de solanina y otros compuestos en los seres humanos, o establecer los niveles de riesgo.

El mayor peligro, en los niños

Los expertos de la EFSA señalan que quienes tienen más riesgo de alcanzar una concentración tóxica de glicoalcaloides son los bebés y niños pequeños, pues al pesar pocos kilos, sin necesidad de consumir patatas en exceso ya estarían en riesgo. Los adultos necesitarían comer grandes cantidades de patatas para llegar a niveles peligrosos.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales