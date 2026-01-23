¿Cuánto tiempo se tardó en auxiliar a las víctimas del Alvia? Claves de la otra gran incógnita del accidente de Adamuz

Jose María Galán viajaba el pasado domingo en el Alvia 2181 que acabó siniestrado en Adamuz (Córdoba) después de que otro tren de la empresa Iryo invadiera su carril al descarrilar. Según su versión de los hechos, el pasajero pudo salir de su vagón herido y comenzó a caminar por las vías para alcanzar las luces de emergencia que veía al fondo. Cuando cubrió esa distancia, de unos seiscientos metros, se encontró con unos guardias civiles que le preguntaban de dónde salía. Él les dijo algo que los agentes parecían desconocer: que había otro tren implicado en el accidente.

La información que manejó Renfe y Adif sobre este siniestro y el tiempo que pasó desde el choque hasta que los pasajeros del Alvia fueron atendidos por los servicios de emergencias y rescate forman parte de las otras grandes incógnitas que rodea a este terrible suceso que ya ha dejado más de 45 fallecidos. Tanto el Gobierno como ambas empresas aseguran que tuvieron conocimiento casi de inmediato sobre lo ocurrido y que la atención a los afectados fue bastante rápida. Sin embargo, pasajeros del Alvia aseguran que la ayuda no llegó hasta casi una hora del siniestro.

Galán calcula que no llegó hasta la altura del tren de Iryo alrededor de las 20:45. Es decir, una hora después de que se hubiera producido el accidente teniendo en cuenta que el ministerio de Transportes calcula que el impacto tuvo lugar a las 19.43h.

Los dos guardias civiles con los que se encontró Galán confirmaron estos hechos en El Programa de la 1, de TVE, aunque no las horas exactas. “Íbamos con la idea de que solo había un tren y estando allí vemos a un grupo de 10 o 12 personas que venían de una zona oscura. Un señor me dijo que venía de otro tren. Automáticamente, nos dirigimos a la zona donde nos había dicho este señor y ahí nos dimos cuenta de la magnitud del siniestro. Empezamos a ver muchas víctimas", dijeron.

¿Se tardó realmente una hora en auxiliar a las víctimas? Desde el Alvia, tal y como señalan los viajeros supervivientes, hubo múltiples llamadas al 112 o servicio de emergencias.

En paralelo, a las 19.41h, el centro de control de Adif ya había llamado a la interventora para intentar hablar con el maquinista, aunque él no sabe que ya ha fallecido. "También he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a hablar al maquinista", le responde ella. De esta manera, puede confirmarse que Adif ya conocía a esa hora que el Alvia había tenido algún percance.

Según una llamada entre una operaria de Renfe y el Centro de Coordinación de Emergencias, que tiene lugar a las 19.58h y que ha publicado este viernes la Cadena SER, se puede asegurar lo mismo por parte de Renfe, aunque ellos creen que sólo hay heridos fruto de un frenazo del Alvia por el descarrilamiento del Iryo. "Por lo visto hay un tren que circulaba por la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos al ir a frenar, se supone, o lo que nos han dicho", dice la operaria.

El Ministerio de Transportes ha publicado por su parte la cronología del accidente de Adamuz (Córdoba) y la secuencia de las comunicaciones entre los diferentes departamentos encargados de la emergencia "que evidencian que el aviso se produjo de forma inmediata".

Esta es la secuencia con los textuales de la comunicación, siempre según la cartera que dirige Óscar Puente.

19:57:34.- El CECON de Renfe (Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias) recibe llamada del CASH24 de Adif (Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional 24 H), por el descarrilamiento del Iryo. En el 2384 (Alvia), que está en vía contigua, también hay heridos. No sabe la gravedad, lo mismo ha tenido que dar un frenazo y hay heridos. La circulación está cortada, porque están las dos vías interceptadas.

19:58:23.- CECON (Renfe) informa al C24H de Renfe-Sevilla (Centro de Seguridad y Emergencias Territorial 24 horas), que el CASH24 (Adif) le indica que también hay heridos en el 2384 (Alvia), que estaba contiguo. Le indica que van a llamar al interventor.

19:59:12.- CECON (Renfe) llama al Centro de Gestión de Operaciones (Renfe) y le indica que Adif le dice que en el 2384 (Alvia) hay heridos. El Centro de Gestión de Operaciones (CGO, de Renfe) le dice que posiblemente será por la frenada de emergencia que le habrá provocado el LZB (el sistema de frenado). Le indica que un comercial ha contactado con la interventora y justo en ese momento le indica que le tiene que dejar que ha habido un accidente.

19:59:36.- El Centro de Protección y Seguridad Territorial (CPS, de Adif) en Sevilla llama al Delegado Territorial de Seguridad y Autoprotección (DTSyA, Renfe) y le informa de los datos que tiene.

20:00:26.- El 112 llama al CECON (Renfe) preguntando por la localización, se le indica que es en Adamuz y que se le pone en comunicación con Seguridad de Adif.

20:00:26.- CECON (Renfe) llama a CASH24 (Adif) para indicarle que le va a poner en conferencia con el 112 Madrid.

20:01:20.- CECON (Renfe) pone en conferencia al 112 Madrid con el CASH24 de ADIF. Este le indica que ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que por lo visto hay un tren en la vía contigua (Alvia) que ha resultado afectado con heridos, al ir a frenar, se supone.

20:01:34.- CECON (Renfe) llama al C24H Sevilla (Renfe) indicándole que han intentado contactar con la interventora, pero no lo coge, y también con el CGO (Renfe), que tampoco puede contactar. El tren posiblemente ha tenido que frenar y posiblemente haya heridos, pero se desconoce alcance y número de heridos. El C24H Sevilla (Renfe) indica que está informando al Centro de Gestión Territorial de Alta Velocidad (TAV LD) de Renfe en Sevilla y no sabe nada, es él quien le está informando. CECON le indica que llame al Director del Plan de Actuación ante emergencias del Plan de Actuación, Evacuación y Rescate del tren (DPAE).

20:02:45 TAV LD Sevilla llama a C24H Sevilla. Lo del 2384 (Alvia) es del frenazo y puede haber heridos por eso, están intentando contactar con la interventora.

20:03:09 CECON llama al Agente de Guardia Nacional. Le actualiza la información sobre la incidencia.

La cronología de Transportes pretende demostrar que, a diferencia de lo publicado por algunos medios, Adif y Renfe conocieron casi de inmediato que el Alvia había resultado afectado por el incidente del Iryio. Sin embargo, sólo se habla de heridos y se presupone que el tren se mantiene en la vía. Además, no se indica la hora en la que llegó tanto la ayuda médica como los servicios de rescate.

Al respecto, la Junta de Andalucía admite desconocer exactamente la hora en que los sanitarios llegaron al Alvia, porque eso no queda registrado. “Un técnico dijo ayer 35 minutos, pero no lo sabemos con precisión”, explicó una portavoz según recoge El País.

El ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, ha sido este viernes mucho más preciso al asegurar que los servicios sanitarios llegaron al tren Alvia a las 20:30 horas.

En una entrevista en la 1 de TVE, el ministro ha precisado que la Guardia Civil recibió el primer aviso sobre el siniestro a las 19:47 y a las 20:00 ya había una primera patrulla en el lugar, que a las 20:15, ante la magnitud de la tragedia, reclamó más medios, tanto del instituto armado como sanitarios y de Protección Civil.

A esa hora también otra patrulla de la Guardia Civil "tiene conocimiento del segundo de los trenes afectados" y quince minutos después, a las 20:30, ya habrían estado personados los primeros medios sanitarios y de Protección Civil.