Óscar Puente, sobre las primeras conclusiones del accidente de Adamuz: "La prontitud del informe da cierta tranquilidad porque arroja algo de luz"

Óscar Puente quiere "dar explicaciones". El ministro de Transportes ha tratado de defender la inversión, revisión y mantenimiento de la vía férrea en el tramo de Adamuz, tras conocerse el informe provisional de la CIAF sobre el accidente, que plantea como principal hipótesis una rotura de la vía. Ante esto, Puente ha celebrado la prontitud del trabajo, que considera "da cierta tranquilidad porque arroja algo de luz".

En sus primeras conclusiones, el órgano investigador del Ministerio de Transportes detalla que el mortal accidente se debió a una rotura de la vía, en base a las muescas "compatibles" que se han visto en varios vagones del Iryo y otros trenes anteriores. En apenas horas, Óscar Puente ha comparecido para "aclarar algunas cuestiones" al respecto y "despejar algunos bulos", con referencias explícitas a la oposición y directamente al PP.

Lo ha hecho con la "cierta tranquilidad" que cree que aporta la "prontitud" del informe de la CIAF. "Las conclusiones no son definitivas pero sí arrojan luz sobre la tesis más plausible para los técnicos". "En cuatro días ya hay respuestas, aunque no sean definitivas, y esto es una importante novedad en antecedentes de accidentes de esta gravedad". A su juicio, la inmediatez del informe "supone un refuerzo de la transparencia y la independencia de la CIAF que garantizamos".

No obstante, ha pivotado constantemente sobre la idea de que siendo "una hipótesis provisional por una rotura previa o simultánea al paso del vagón descarrilado", sí "exige que el ministerio dé una respuesta, dado que es una posible rotura del carril".

Sobre ello se ha detenido, tratando de aclarar los trabajos previos por parte de Adif y el Ministerio de Transportes en su conjunto.

Tres obras clave en la zona

El ministro ha detallado las tres contrataciones de obras en el tramo específico de Adamuz, como parte de unos trabajos que alcanzan los 780 millones de inversión. Precisando geográficamente, ha reseñado que Adamuz se inclue en el tramo de Guadalmez-Córdoba, donde se realizaron tres obras clave:

Mejora de estructura, por importe de 52'4 millones. Incluyó tratamiento de taludes, drenaje... Hay además, un contrato modificado de otros 6 millones. El adjudicatario de estos trabajos es una UTE formada por Ferrovial, OHL, FCC y Azvi, sobre las que sí, hay confianza total, son la flor y nata del sector. Su oferta obtuvo la mejor puntuación técnica y la segunda mejor económica.

Renovación de desvíos para sustituir aparatos de vía con importe de 26'8 millones, que incluye la sustitución del desvío en Adamuz entre mayo y junio de 2025. Las adjudicatarias fueron las mismas, que obtuvieron las mejores puntuaciones técnicas y económicas

Implantación del sistema de seguridad, por importe de 104'7 millones.

En cuanto a las soldaduras, la evaluación por ultrasonidos, los desvíos y otras comprobaciones, Puente ha querido mostrar las actas completas de las obras. "Todo está en regla, comprobado y con las inspecciones que había que realizar". "Se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma y también las que son recomendadas".

"Desde el primer momento hablamos de un accidente extraño, pero hay un antecedente similar", ha apuntado al hilo de las recomendaciones técnicas. Fue el de "el descarrilamiento de un mercancías en 2017, que la CIAF aprovechó para lanzar unas recomendaciones de soldadura y de ultrasonidos que se han efectuado aquí en Adamuz".

Sobre el bateo en la vía, la tarea de compactado y reajustado del balasto para corregir la geometría de la estructura de vía, ha defendido que en la zona "se hicieron 13 bateos en 2025, el último en noviembre, y estos son muchos".

Las cuatro incidencias en la zona que recoge Transportes

El ministro ha detallado las cuatro incidencias recientes en la zona, matizando que "ninguna ha estado relacionada con la vía".

30 de octubre: desguarnecido por problemas con el balasto.

31 de octubre: arroyamiento de un animal

25 de noviembre: desprendimiento de la pieza de un tren

26 de noviembre: disyunción de pantógrafo, una avería del tren.

Al margen de sus datos, ha aprovechado para responder varias preguntas lanzadas por él mismo o previamente formuladas por la prensa. Así, ha señalado que "el tren Iryo es un tren muy pesado y si en la vía había una pequeña incidencia aún no visible, quizás se hiciera más evidente en un tren pesado que, con arreglo a los informes, podía hacer bajar más el carril". Una hipótesis que ha solicitado "no se tome como conclusión".