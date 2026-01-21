Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una profesora de la ESO le aconsejó que no hiciese Bachillerato porque no sería capaz: el mensaje que le manda años después es de los que no se olvidan
Virales
Virales

Una profesora de la ESO le aconsejó que no hiciese Bachillerato porque no sería capaz: el mensaje que le manda años después es de los que no se olvidan

"Consejo: nunca os creáis que no vais a ser capaces".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Fotomontaje de Minerva García y una imagen de archivo de una clase de alumnos.
Fotomontaje de Minerva García y una imagen de archivo de una clase de alumnos.GETTY / TIKTOK-minisgar24

El abandono escolar es uno de los problemas más profundos del sistema educativo en España. Hay un dato demoledor en este sentido: la tasa de abandono es de cerca del 13%, la más alta de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía (16,6%) según datos elaborados por Funcas a partir de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En muchas ocasiones, esa alta tasa se produce a pesar del buen hacer y los esfuerzos de los docentes, que ven cómo la falta de recursos y los contextos sociales y familiares son insalvables. Otras veces, en cambio, una mala praxis por parte de los profesores es la que puede desencadenar que un alumno tire la toalla.

En los últimos días, en TikTok proliferan testimonios de personas que cuentan sus logros académicos a pesar de que sus maestros les desanimaron activamente a seguir con sus estudios.

Es el caso, por ejemplo, de Minerva García, española que triunfa en las redes sociales dando testimonio de cómo es su día a día en Londres.

"Aquí está mi certificado"

Ella ha publicado un vídeo en el que señala: "Este es un mensaje para la profesora que tuve en la ESO, la cual dijo que no me presentase a Bachillerato porque no iba a ser capaz".

"Aquí está mi certificado de título de máster Publicidad y Relaciones Públicas en Londres. ¡De nada!", dice mientras muestra el certificado correspondiente. 

En los comentarios, un usuario ha señalado: "Muchas veces te lo dan porque lo pagas, eso no quiere decir que estés preparado". Y la propia García ha respondido a eso: "Nadie sale preparado para trabajar en el mundo real, pero eso no quita que los conocimientos que se adquieren sean más o menos".

"No te esfuerces que no vas a llegar"

En los últimos días también ha sido muy sonado el mensaje de Mada Mariño,  joven española estudiante de un máster de Moda y Lujo, que ha recordado cuando iba a segundo curso de la ESO y lo que le dijo una profesora a su compañera.

"Una profesora de mi clase le decía a una niña: tú no te esfuerces, no te esfuerces mucho porque no vas a llegar a mucho en la vida, como mucho cuando acabes el cole yo te recomendaría que hicieses una FP o algo así", ha explicado.

"No desprestigies la FP"

"No desprestigies una FP, porque hay gente que hace FP y son profesionales increíbles, y hay profesiones X que requieren una FP", ha respondido Mariño antes de añadir: "¿Qué le vas a decir tú a una niña lo que tiene que hacer y lo que no cuando acabe el colegio?".

"No, no, no lo que tiene que hacer y lo que no, sino lo que puede hacer y lo que no, lo que su mente le da para hacer y lo que no, me parece una locura", ha subrayado.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Virales