Una profesora de la ESO le aconsejó que no hiciese Bachillerato porque no sería capaz: el mensaje que le manda años después es de los que no se olvidan

El abandono escolar es uno de los problemas más profundos del sistema educativo en España. Hay un dato demoledor en este sentido: la tasa de abandono es de cerca del 13%, la más alta de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía (16,6%) según datos elaborados por Funcas a partir de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En muchas ocasiones, esa alta tasa se produce a pesar del buen hacer y los esfuerzos de los docentes, que ven cómo la falta de recursos y los contextos sociales y familiares son insalvables. Otras veces, en cambio, una mala praxis por parte de los profesores es la que puede desencadenar que un alumno tire la toalla.

En los últimos días, en TikTok proliferan testimonios de personas que cuentan sus logros académicos a pesar de que sus maestros les desanimaron activamente a seguir con sus estudios.

Es el caso, por ejemplo, de Minerva García, española que triunfa en las redes sociales dando testimonio de cómo es su día a día en Londres.

"Aquí está mi certificado"

Ella ha publicado un vídeo en el que señala: "Este es un mensaje para la profesora que tuve en la ESO, la cual dijo que no me presentase a Bachillerato porque no iba a ser capaz".

"Aquí está mi certificado de título de máster Publicidad y Relaciones Públicas en Londres. ¡De nada!", dice mientras muestra el certificado correspondiente.

En los comentarios, un usuario ha señalado: "Muchas veces te lo dan porque lo pagas, eso no quiere decir que estés preparado". Y la propia García ha respondido a eso: "Nadie sale preparado para trabajar en el mundo real, pero eso no quita que los conocimientos que se adquieren sean más o menos".

"No te esfuerces que no vas a llegar"

En los últimos días también ha sido muy sonado el mensaje de Mada Mariño, joven española estudiante de un máster de Moda y Lujo, que ha recordado cuando iba a segundo curso de la ESO y lo que le dijo una profesora a su compañera.

"Una profesora de mi clase le decía a una niña: tú no te esfuerces, no te esfuerces mucho porque no vas a llegar a mucho en la vida, como mucho cuando acabes el cole yo te recomendaría que hicieses una FP o algo así", ha explicado.

"No desprestigies la FP"

"No desprestigies una FP, porque hay gente que hace FP y son profesionales increíbles, y hay profesiones X que requieren una FP", ha respondido Mariño antes de añadir: "¿Qué le vas a decir tú a una niña lo que tiene que hacer y lo que no cuando acabe el colegio?".

"No, no, no lo que tiene que hacer y lo que no, sino lo que puede hacer y lo que no, lo que su mente le da para hacer y lo que no, me parece una locura", ha subrayado.