Si tienes etiqueta B o C, atento: la DGT confirma cuándo podrás usar los carriles VAO en 2026

Los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación) se han convertido en una buena alternativa en varias ciudades para fomentar el uso compartido de vehículos, recudir los atascos que se forman en las entradas de las principales ciudades, sobre todo a las primeras horas de la mañana con los desplazamientos para acudir al centro de trabajo, además de para rebajar la contaminación.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) en la Resolución del 14 de enero de 2026 de la Dirección General de Tráfico (DGT), por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2026, subraya que dichos carriles están reservados a las vehículos en el que el número mínimo de ocupantes sean dos, incluido el conductor, si bien queda limitado su uso a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables. A estos se suman los turismos con remolque, los ciclos y los ciclomotores.

¿Cuáles son los carriles VAO en España?

De acuerdo a lo dispuesto en la resolución publicada en el BOE, en España, estos son los carriles que gozan de tal consideración, siempre que la señalización existente así lo disponga:

Pertenecientes la calzada central de la A-6 en la Comunidad de Madrid, concretamente los comprendidos entre los kilómetros 6 y 20.

concretamente los comprendidos entre los kilómetros 6 y 20. Los carriles derechos de ambos sentidos de la carretera , GR-321 1 [de Granada (A-395) a la Zubia], entre los kilómetros 0,115 al 1,410 en sentido creciente y entre los kilómetros 0,105 al 1,530 en sentido decreciente.

1 [de Granada (A-395) a la Zubia], entre los kilómetros 0,115 al 1,410 en sentido creciente y entre los kilómetros 0,105 al 1,530 en sentido decreciente. Carriles pertenecientes a la calzada del Puente de la Señorita, entre Sevilla y Camas (Sevilla).

Carril de la carretera A-8057 , entre los puntos kilométricos 2,800 (Mairena del Aljarafe) y 0,000 (San Juan de Aznalfarache) .

, entre los . En la provincial de Málaga , al carril derecho del ramal de la salida sentido Campillos del enlace número 61 de la carretera A-357 y carril derecho de la calzada sentido Parque Tecnológico de Andalucía (P.T.A.) de la carretera A-7056 en toda su longitud.

, al carril derecho del ramal de la salida sentido del enlace número 61 de la y carril derecho de la calzada sentido Parque Tecnológico de Andalucía (P.T.A.) de la en toda su longitud. Carril izquierdo de la autovía Ma-19, entre los kilómetros 2600 y 6500 en sentido decreciente de acceso a Palma , cuando finalicen las obras de infraestructura.

entre los , cuando finalicen las obras de infraestructura. Carriles izquierdos de la A-2 , en ambos sentidos, entre los kilómetros 23,500 (Torrejón de Ardoz) al 4,300 (MadridAvda. América) en sentido decreciente, y entre los kilómetros 6,100 (Madridincorporación M-30) al 14,600 (Coslada/San Fernando de Henares) en sentido creciente.

, en ambos sentidos, entre los kilómetros 23,500 (Torrejón de Ardoz) al 4,300 (MadridAvda. América) en sentido decreciente, y entre los kilómetros 6,100 (Madridincorporación M-30) al 14,600 (Coslada/San Fernando de Henares) en sentido creciente. Carriles izquierdos de la autovía V-21, en Valencia, en ambos sentidos, entre los kilómetros 10,101 (Albuixech) al 16,470 (Alboraya) en sentido creciente, y entre los kilómetros 16,710 (Alboraya) al 10,390 (Albuixech) en sentido decreciente.

Excepciones a la norma

No obstante, pese a la normativa que exige esa ocupación mínima de vehículos, hay excepciones, permitiéndose la utilización de dichos carriles VAO aunque solo circule una sola persona a los vehículos enumerados anteriormente que quedaban limitados de su suso siempre y cuando dispongan de la señal V-15.

A estas se añaden las motocicletas de dos o tres ruedas si bien, en el caso de los triciclos de motor, la distancia máxima entre ruedas del mismo eje debe ser menor a 600 milímetros.

Asimismo, también hay buenas noticias para los que disponen de vehículos con señal V-25, es decir, de "0 emisiones", "ECO", "B" o "C" del Registro Vehículos del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico. En estos casos, el BOE es claro para su uso: "Solamente cuando en los paneles de mensaje variable de acceso a los carriles VAO se indique tal extremo". Asimismo, sin excepción:

Deben ir identificados con el adhesivo que se le ha expedido en su momento

El adhesivo tiene que estar colocado en el ángulo inferior derecho del parabrisas. En caso de no contar con el mismo, siempre hay que velar por un lugar visible

A todos ellos se suman los autobuses con una masa máxima autoriza de 3.500 kilos, los buses articulados y los taxis, de acuerdo al criterio recogido en el anexo II del Reglamento General de Vehículos.