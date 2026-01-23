Alerta por riesgo de desabastecimiento de supermercados en el norte de España por el temporal: los camiones, parados

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha emitido este viernes un comunicado en el que alerta de que los establecimientos de varias zonas del norte de España podrían quedarse desabastecidos después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) prohibiera a los camiones circular en más de 3.000 kilómetros de autovías y carreteras nacionales por el riesgo de nevadas derivadas de la borrasca Ingrid.

La nieve caída mantenía detenidos a primera hora de la mañana de este viernes un total de 440 camiones entre Quintanilla de Urz, Mombuey y Puebla, en la provincia de Zamora.

La mayor cantidad de camiones afectados se encuentran en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla de Urz, con 300 camiones aparcados en este punto, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno. Otros 120 camiones se encuentran en el kilómetro 79, en Puebla, y 20 en el kilómetro 54, en Mombuey.

La A-52 está en nivel amarillo por nieve en ambos sentidos por lo que se procedió a embolsar vehículos pesados en punto kilométrico 84,500 de la N-525. En concreto, a las 06.14 horas estableció nivel amarillo en la A-52 entre los puntos kilométricos 30,00 al 111,000, en el límite con Ourense, y puntos de embolsamiento en el kilómetro 84,500 de la N-525 en Puebla y en el 15,000 de la A-52 en Quiruelas.

"Una medida preventiva sin precedentes"

"Se trata de una medida preventiva sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas. Consideramos que ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", señalan.

En concreto, la patronal de Mercadona, Lidl, Dia, Alimerka o Froiz, entre otros, ha indicado que esta prohibición ha generado ya un "grandísimo problema" para el transporte de alimentos y productos esenciales.

De esta forma, consideran que la paralización del tráfico a partir de las 00.00 horas del viernes en una "zona amplísima" del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galicia, ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico. "Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", han reiterado.

Sin embargo, pese a la alerta emitida, la misma asociación hace un llamamiento a la calma porque de momento no hay una situación general de desabastecimiento, salvo en lugares puntuales, e insta a evitar situaciones "innecesarias" de acopio de alimentos en sus hogares.

Los transportistas también critican la decisión

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas también han criticado la prohibición decretada por la DGT.

"Una medida de este calado no puede ponerse en marcha sin el margen temporal necesario para que las empresas y los profesionales del transporte puedan reorganizar rutas, horarios, cargas y descansos. El transporte de mercancías no es una actividad que pueda detenerse o modificarse de cualquier modo y en apenas unas horas sin consecuencias graves: detrás de cada camión hay una planificación compleja, compromisos contractuales y, sobre todo, una persona", argumenta la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) cree que la prohibición es "desmedida y precipitada" y que "condena a los transportistas a pasar el fin de semana lejos de sus hogares y tirados en medio de ningún sitio, al no permitirles planificar su viaje de manera adecuada".

¿Qué es lo que ha prohibido la DGT?

La DGT ha pedido evitar desplazamientos por carretera durante el fin de semana en la mitad noroeste peninsular, ya que las precipitaciones más importantes en forma de nieve están previstas que se desarrollen durante este viernes y se prolonguen durante el fin de semana.

Una resolución preventiva que llega tras ver la intensidad, extensión y posible acumulación de nieve en las zonas con avisos naranjas y destinada a los transportistas en la que se restringe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) o masa máxima de conjunto (MMC) por determinados tramos de carreteras, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.

La DGT ha precisado que estas restricciones comenzaron en la media noche pasada y se acordará su duración en función de la evolución del temporal.

Carreteras cortadas

El temporal de frío y nieve afectaba este mañana a 55 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, en el norte, es obligatorio el uso de cadenas en la A-6 entre Combarros (León) y en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Además, la DGT ha prohibido el acceso a camiones en la A-52 entre Requejo y A Canda, provincias de Zamora y Ourense.

Además, son transitables con precaución la AG-53 en Dozón, en Pontevedra, la A-66 en Cembranos, en León, y la AP-66 entre El Reundu, en el Principado de Asturias, y Caldas de Luna, en la provincia de León.

Recomendaciones de Protección Civil