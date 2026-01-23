Un experto en comunicación no verbal destaca un llamativo gesto en esta imagen de Felipe VI y Letizia: no es habitual verlo

El experto y profesor en comunicación no verbal y oratoria José Luis Martín Ovejero ha analizado para la revista Hola! cómo ha sido la visita que los reyes Felipe VI y Letizia han hecho este jueves a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se está desarrollando en Madrid hasta el domingo.

Los reyes, que han acudido al acto tres días después de visitar la zona de Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario del pasado domingo, han mostrado el duelo y respeto en sus vestimentas y en su gestualidad y, aprovechando el paso por el pabellón de Andalucía, han dejado un bonito mensaje.

"Al visitar el pabellón de Andalucía de la 46ª edición de FITUR queremos dejar testimonio, en el libro de firmas, de nuestro dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba. Con todo nuestro afecto, Felipe R, Letizia R", han escrito, tal y como han recogido revistas como la propia Hola! o Diez Minutos.

Sobre la visita y la actitud de los monarcas, Martín Ovejero ha asegurado que han hecho lo que se conoce como "el canal de apariencia en comunicación no verbal", que ha explicado que es "la imagen que transmitimos a través de nuestro atuendo físico". "Ya se aprecia el luto: la reina, de negro y el rey, con corbata negra, un recordatorio del trágico suceso", ha asegurado a la revista.

Destaca la profesionalidad de ambos

El especialista ha destacado que "son profesionales por encima de todo y en cualquier circunstancia" y eso les ha llevado a esbozar la que ha bautizado como "sonrisa social, ya que no son sonrisas exultantes ni de alegría, son gestos afables cuando saludan a las autoridades". Además, también ha comentado que ha habido una ausencia de "miradas perdidas" reflejando así el sentido del deber que tienen.

"Ha estado algo más cohibidos y eso no es por el evento, porque están acostumbradísimos a este tipo de actos, sí que es posible que sea por lo que está pasando por su mente, la tragedia. Además, están más cohibidos a nivel gestual", ha apuntado.

Finalmente y sobre esto último, Martín Ovejero ha señalado que Letizia "tiene los brazos cruzados o las manos cogidas por delante del cuerpo, incluso el rey también, algo que no suele hacer nunca, porque suele tener los brazos colocados a los dos lados que es la posición corporal perfecta para transmitir seguridad".

"Esta gestualidad es reflejo de sus sentimientos porque cuando la mente se encuentra insegura, el cuerpo tiende a protegerse y la manera de protegernos los humanos es colocar las manos en cuello, pecho o cogiéndonos las manos como hacen ellos", ha rematado a la revista.