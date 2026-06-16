ICONS, el evento más importante de coleccionismo que deslumbrará a los frikis 

Entre el 14 y el 16 de agosto de 2026, la Fira Alacant (Alicante) acogerá la primera edición de ICONS, un nuevo concepto de evento cultural dedicado al universo coleccionista que nace con la vocación de convertirse en el punto de referencia europeo para coleccionistas, fans, marcas, distribuidores, creadores y socios de licencias.

Mercado, comunidad, exposiciones y networking se sucederán en un mismo espacio en el que los visitantes podrán descubrir piezas únicas, explorar mundos temáticos y conectar con la cultura y la emoción que hay detrás de cada colección. Así ICONS pretende convertirse en un encuentro de referencia en Europa.

De atrezzo de Indiana Jones a torneos de cartas, pasando por la réplica de El coche fantástico

El objetivo es que ICONS se convierta en "un hogar visible para la cultura coleccionista en Europa, un lugar donde fans, coleccionistas, vendedores, creadores, marcas, tiendas y socios de licencias puedan reunirse alrededor de lo que aman", asegura Carlos Bravo Sánchez, CEO y fundador de Friki Monkey, empresa alicantina fundada para proteger y presentar el coleccionismo, que es la organizadora de este evento.

Un evento que, a diferencia de las ferias de coleccionismo convencionales, apuesta por una propuesta experiencial para disfrute de los visitantes. Entre los eventos confirmados, destacan:

Exposición de atrezzo y props originales de Hollywood, con piezas vinculadas a películas icónicas como Rocky, Indiana Jones o Piratas del Caribe, firmadas por sus protagonistas.

Exhibición de figuras de resina a gran escala de Kryptonia Collectibles, con personajes de superhéroes y cultura pop.

Exposición de vehículos réplica de producciones legendarias como Regreso al Futuro, El coche fantástico, El equipo A o The Dukes of Hazzard.

Dioramas de LEGO por parte de la Asociación Terretabricks de Alicante, que combinan construcción, creatividad y narrativa visual.

Área dedicada al trading card y sports card, con zona de torneos y comunidad activa.

Secciones de diecast, figuras, manga, cómics, retro y gaming.

Trade Night, una sesión especial de apertura pensada para coleccionistas y vendedores.

Speed Networking, orientado a marcas, distribuidores, tiendas, creadores y organizadores de eventos.

También plataforma para la industria

Más allá del público general, ICONS se posiciona también como un espacio de oportunidad para marcas y licenciatarios que buscan conectar directamente con comunidades de coleccionistas altamente comprometidas. El evento ofrece un entorno ideal para lanzamientos de producto, generación de visibilidad y relaciones comerciales dentro del sector.

Y este sentido, la elección de Alicante como sede no es casual. Esta ciudad ofrece una ubicación estratégica en España con proyección internacional, facilitando la llegada de coleccionistas, vendedores y marcas procedentes de España, Alemania, Reino Unido, los países nórdicos y otros territorios europeos.