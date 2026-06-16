Rita Maestre celebra la elección de Daniel Ayuso con una frase final que se veía venir de lejos

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha reaccionado al nombramiento de su compañero Daniel Ayuso como número 2 para la lista municipal que encabezará la propia Maestre para las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

Según ha publicado El País y han confirmado fuentes del partido a El HuffPost, este vallecano de 46 años será uno de los rostros nuevos de la candidatura para desbancar a José Luis Martínez-Almeida de la alcaldía de la capital.

Maestre ha publicado un tuit celebrando que "son muchos años, muchas causas y mucha calle, militando a tu lado en Más Madrid". "Siempre arrimando el hombro y siempre defendiendo Vallecas y los barrios de Madrid", ha proseguido diciendo del político, que siempre destacar ser "hijo de un chatarrero".

La portavoz del grupo madrileño ha confesado que es "un orgullo verte dar la batalla en las redes y en la calle y contar ahora contigo como número 2 en mi candidatura de las primarias para la alcaldía". "De Vallecas a Cibeles. Comienza la cuenta atrás", ha afirmado.

Finalmente, ha dejado una última frase que, aprovechando su apellido -el mismo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso-, se veía venir y se intuía de que iba a llegar. "Orgullosa de estar acompañada del Ayuso que las y los madrileños SÍ merecemos", ha rematado junto a una foto de los dos.

El propio Ayuso también ha reaccionado en sus redes sociales con un mensaje sincero, pero optimista: "Abrumado, pero convencido de que vamos a ganar". Precisamente estas plataformas son un medio en el que Ayuso se mueve como pez en el agua y que ya le sirvió para colarse en una noticia de nuestro medio el pasado mes de febrero.

El anuncio del '2' es la última novedad de la lista que Rita Maestre presentará esta semana para concurrir a las primarias del partido, aunque previsiblemente no tendrá rival.