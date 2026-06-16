"Cambiaría la idea de que somos mejores antes de jugar el partido": los aficionados señalan qué debe hacer España para no perder el tren del Mundial

Lamine Yamal de España durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde en el Estadio Mercedes-Benz.

La selección española arrancó su camino en el Mundial con un inesperado empate sin goles ante Cabo Verde. El 0-0 dejó un sabor amargo entre los aficionados, que esperaban una victoria cómoda frente al rival considerado más asequible del Grupo H, donde también compiten Uruguay y Arabia Saudí.

Aunque España dispuso de varias ocasiones para marcar y evitó la derrota, el resultado ha generado una oleada de críticas entre los seguidores de La Roja. Desde El Huff hemos preguntado a nuestros lectores y muchos coinciden en que el problema no fue únicamente la falta de gol, sino la imagen ofrecida por el equipo, descrita por muchos como "decepcionante", "nefasta", "patética" o incluso "vergonzosa".

Pero, ya que no se puede cambiar el resultado, hemos preguntado a nuestros lectores ¿qué cambiarías de cara al próximo partido contra Arabia Saudí para evitar que España se complique la clasificación? Las respuestas reflejan un diagnóstico bastante claro.

Menos confianza y más humildad

Uno de los comentarios más repetidos apunta a una supuesta sensación de superioridad previa al encuentro. "Nos vendieron la superioridad de España. ¿En qué?", se pregunta Padi. "Cambiaría la idea de algunos jugadores de que somos mejores antes de jugar el partido", añade.

Varios lectores consideran que España subestimó a Cabo Verde y salió al campo convencida de que la victoria llegaría por inercia. "Antes de empezar a jugar ya habían salido ganadores del partido", lamenta Hernán.

Velocidad y más ambición

Si hay una petición que se repite constantemente es la necesidad de imprimir un ritmo mucho más alto al juego. Los aficionados critican la lentitud en la circulación de balón y reclaman una versión más agresiva de España.

"Más rapidez y verticalidad", "mover el balón con rapidez hacia adelante", "presión alta" o "jugar con 2 puntas y ser más agresivo en ataque, no tanto Tiki Taka" como dice David Luis, son algunas de las demandas más frecuentes. Muchos consideran que el equipo abusó de la posesión sin encontrar soluciones para romper la defensa cerrada de Cabo Verde.

Extremos puros y protagonismo para Lamine y Nico

La mayoría de las críticas se centran en la falta de desborde por las bandas. Numerosos aficionados creen que España perdió profundidad al no apostar desde el inicio por extremos naturales.

Lamine Yamal y Nico Williams son, con diferencia, los nombres más reclamados por los lectores. Decenas de respuestas piden que ambos sean titulares ante Arabia Saudí para aportar velocidad, regate y capacidad de desequilibrio. "Sacar el equipo de gala, con lamine y Nico desde el principio,no al final" como dice Xavi o "Lamine y Nico de inicio" como apunta Jesús son algunas de las propuestas más repetidas.

Críticas al planteamiento de Luis de la Fuente

Entre los jugadores más cuestionados aparecen Gavi y Ferran Torres. Muchos lectores consideran que ninguno de los dos estuvo cómodo en sus funciones y reclaman cambios en el once inicial. "Si están disponibles Lamine y Niko deben jugar. Gavi no pinta nada en esta selección con exceso de mediocampistas. Ferrán no debería estar tampoco" afirma uno de nuestros lectores.

Según nos comenta Ryan, De la Fuente debería de "quitar a Gavi y a Pedri de la alineación titular". Y es que las peticiones para que ambos comiencen el próximo partido desde el banquillo son constantes, mientras que otros aficionados también señalan a futbolistas como Fabián Ruiz, Oyarzabal o Marcos Llorente.

El seleccionador tampoco escapa de las críticas. Una parte importante de los aficionados considera que el partido estuvo mal planteado desde el principio. "Dejar de hacer experimentos" y sacar a cada jugador en su posición natural" dice Antonio. Además, varios lectores reprochan que los cambios llegaran demasiado tarde: "Si vas 0-0 contra estos equipos al descanso, cambios inmediatamente, y 3 de una vez si es necesario. Hay que probar cosas, sin especular al 0-0", comenta J.G.M.