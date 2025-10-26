La especie agrícola de origen chino que soporta muchas de las adversidades del campo: resistente a sequías y heladas tardías

Encontrar la planta o árbol perfecto puede ser todo un reto para los jardineros, tanto para los profesionales como para los que es solo una afición, que se van adaptando a las estaciones para elegir qué plantar. A menudo, sin embargo, poseen alguanas especies a las que recurren por costumbre y pasan por alto otras que podrían adaptarse mejor a las inclemencias del tiempo.

Esto es lo que ocurre con el azufaifo, un árbol de la familia Rhamnaceae que es originario de China. Según el periódico rumano Adevărul, los investigadores han concluido que esta especie soporta tanto "las heladas tardías de la primavera como el calor seco que duró hasta principios del otoño" y al que le siguieron fuertes lluvias.

En Rumanía han resaltado así que "si bien las especies tradicionales se vieron afectadas por las heladas de marzo, que destruyeron todas o la mayoría de las flores, esta especie tiene la capacidad de florecer durante dos meses", según explicó al medio rumano la ingeniera Aurelia Diaconu, directora de la estación de la Estación de Investigación de Cultivos de Plantas de Arena de Dăbuleni, donde se prueban decenas o incluso centenares de especies.

"Perdimos la primera ronda de floración, pero las siguientes encontraron condiciones favorables y se mantuvieron igualadas, y nuestra producción es casi igual a la del año pasado, cuando no tuvimos estos episodios", remarcó sobre un estudio en el que han estado trabajando desde 2018.

Este árbol ofrece frutos con un toque dulce y ligeramente ácido parecidos a las manzanas verdes frescas y a los dátiles secos, que se pueden consumir crudos, secos o cocidos. Las inundaciones de octubre atraparon a los azufaifos maduros y listos para madurar, por lo que muchos frutos se agrietaron. La solución para evitar pérdidas fue deshidratarlos, "y queda muy bueno", aseguraron. También tomarán "medidas para proteger las plantas en octubre, para que no llueva directamente sobre las frutas y evitemos que se agrieten", aputnó Diaconu.

Este árbol no necesita suelos ricos para prosperar, pudiendo hacerlo en los que son más pobres o áridos, ya que necesita poca agua para sobrivivir. Eso sí, crece mejor en lugares con más exposición al sol y prefiere suelos bien drenados.