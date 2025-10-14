Los jardineros avispados nunca tiran las cáscaras de los frutos secos: son una barrera física frente a las plagas

No es ya que no lo sepan muchos jardineros, sino prácticamente nadie, pero las cáscaras de los frutos secos, sobre todo de avellana, pueden ser un verdadero tesoro si se tiran en el jardín. Muchos se quejan cuando ven estas cáscaras en el suelo de la calle y dicen "¡a la basura!"... Pues no, mucho mejor desprenderse de ella sobre los jardines. ¿Por qué?

Las cáscaras de avellana pueden reutilizarse de manera sostenible, ya que estos restos naturales tienen propiedades que benefician tanto a la tierra como a las plantas. Una de sus principales ventajas es la textura dura y rugosa, que puede actuar como una barrera natural contra bichos u otros animales, como caracoles, babosas u otros insectos. Vamos, que las cáscaras pueden proteger a las plantas sin necesidad de productos químicos.

Por otro lado, estas cáscaras, según cuentan en Ludwigshafen, pueden también servir como cobertura digital y ayudar a conservar la humedad, reducir la evaporación y evitar el nacimiento de malas hierbas, algo que no solo mejora la propia salud del jardín sino que también reduce la necesidad de riego.

Además, cuando hace más frío, cubrir el jardín con este tipo de cáscaras puede servir también como aislante contra las heladas. Y lo mejor es que en verano también es útil. Al igual que evita las heladas, también esquiva la entrada de demasiado calor.

Pero es que además a medida que las cáscaras se descomponen también son necesarias, porque liberan nutrientes. Vaya, que pueden actuar como fertilizante natural.

¿Que has comido demasiadas avellanas por esto y no tienes un jardín tan grande? Bueno, también pueden servir como elemento decorativo en macetas o caminos... Incluso para alimentar una chimenea o una barbacoa. Vaya, que piénsalo dos veces antes de tirarlas a la basura y, por supuesto, nunca a la acera...