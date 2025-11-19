La generación Z está recuperando una de las tendencias más controvertidas de la década de 2000

La generación Z es sinónimo de tener nostalgia de lo no vivido. De sentir ansias irrefrenables de echarle el guante a un objeto de la cultura pop con la que no crecieron. De sorprenderse al abrir el armario del desván y hallar un tesoro en todo lo que sus hermanos o padres no tiraron de sus outfits de los '70 y '80. Pero eso va más allá de lo estético o lo material, también tiene huella en la mentalidad, en la forma de relacionarse.

Prueba de todo lo anterior es que han comenzado a recuperar con fuerza una tendencia que tuvo gran impacto en el ocio y gastronomía de los años 2000, en distintas partes del mundo y con distintos grados de implantación, claro. Según recoge Business Insider en una información, los jóvenes Z se han lanzado de lleno a la aventura de las comidas compartidas.

¿Comidas en mesas compartidas? Efectivamente, no son propiedad exclusiva de ese lapso temporal ni un hallazgo novedoso de las primeras temporadas de Friends. Hay numerosos ejemplos de momentos en los que uno se ve obligado a tener que compartir mesa con un absoluto desconocido. Desde una fiesta popular gastronómica de cualquier comunidad a las tradicionales romerías que se celebran en cualquier punto de la geografía española. Te vas a tener comer la ración de pulpo con un señor que no conoces de nada. Pero de lo que hablamos en este caso es de comensales que acuden a restaurantes donde no saben a qué nueva persona conocerán en ese rato.

Uno de cada tres hace amigos, pero uno de cada siete... liga

En este sentido, y según los datos de la empresa de servicios de reservas online Resy, el 90% de los consultados que pertenecen a la generación Z han afirmado decantarse por este tipo de formato de cita culinaria. La brecha con los (baby) boomers es mayor, solo el 60% de ellos se anima con estas largas e infinitas hileras de mesas. "Compartir platos se ha convertido en la nueva norma, especialmente entre la Generación Z, y las mesas comunales son el escenario perfecto para ello: transforman la cena en una experiencia compartida de forma natural”, afirmó Pablo Rivero, CEO de Resy and Tock.

"¡Nunca sabes quién te va a sentar al lado; ahí está la gracia!", señaló el también Vicepresidente Senior de Comedores Globales de American Express. Pero si se bucea en estos datos se encuentran cuestiones sorprendentes. Si uno de cada tres de las personas consultadas manifestó que ha conocido a un nuevo amigo mediante una experiencia culinaria de este tipo, una de cada siete personas tuvo otro tipo de fortuna. Consiguió una cita.