Lara Siscar sienta a Arturo Pérez Reverte,  Silvia Intxaurrondo, Iñaki Gabilondo o Paloma del Río en la nueva temporada de 'En primicia'

Este miércoles 8 de octubre, la que ahora es corresponsal en Lisboa de RTVE, Lara Siscar, vuelve a ponerse al frente del espacio En primicia —una producción de RTVE y LACOproductora—, en el que entrevista a grandes periodistas de nuestro país. El estreno será en La 2 y con doble entrega: Arturo Pérez Reverte y Silvia Intxaurrondo.

Está segunda tanda de capítulos permitirá a los espectadores acercarse a la vida y carrera de 13 de los periodistas más relevantes y singulares del panorama nacional. Además de los dos que inauguran temporada, la periodista charlará con Arcadi Espada, Iñaki Gabilondo, Carlos Herrera, Lucía Méndez, Pedro Piqueras, José María Pérez "Peridis", Nacho Carretero, Paloma del Río, Ignacio Escolar, Manuel Vicent y Soledad Gallego, y con ellos abordará momentos impactantes de la historia reciente que han quedado grabados en el imaginario colectivo.

Lara Siscar con Silvia Intxaurrondo en 'En Primicia'. RTVE

Los periodistas invitados han hecho sus carreras en una gran diversidad de medios, en radio, prensa o televisión, como entrevistadores, presentadores de informativos, escritores, columnistas, dibujantes, reporteros de guerra, locutores, corresponsales y directores de periódico. Además estarán acompañados por más de un centenar de políticos, artistas, escritores, deportistas y otros conocidos periodistas que completarán el retrato de cada uno de los protagonistas.

En Primicia se emitirá semanalmente los miércoles, a las 22 horas, en La 2 y en RTVE Play.