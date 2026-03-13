Lo que tienes que hacer (y lo que no) para que tus zapatos duren años y no meses

Los zapatos se han convertido en un producto casi de usar y tirar para muchas personas. Entre las modas rápidas, el auge de las zapatillas deportivas y la facilidad para comprar nuevos pares, el mantenimiento del calzado se ha convertido en una práctica cada vez menos habitual.

Pero los zapateros llevan años repitiendo lo mismo: la mayoría de los zapatos pueden durar mucho más si se cuidan correctamente.

Según expertos del sector, muchos de los problemas que terminan con el calzado en la basura se deben a pequeños hábitos diarios que pasan desapercibidos.

Uno de los datos que más preocupa al sector es el impacto ambiental: solo en Reino Unido se tiran cada año unos 149 millones de pares de zapatos, muchos de ellos reparables con intervenciones mínimas.

La buena noticia: casi todo se puede reparar

Los zapateros coinciden en algo: la mayoría de los daños tienen solución.

"Hay muy pocas cosas que no podamos arreglar", explican desde distintos talleres especializados. Desde grietas en la suela hasta agujeros en el tejido o desprendimientos del material, muchas reparaciones se pueden solucionar con pequeños trabajos de cosido, pegado o refuerzo.

A veces el arreglo es sorprendentemente sencillo. Un pequeño trabajo de reparación puede costar apenas unos euros y alargar la vida del zapato un año o incluso más.

Incluso las zapatillas deportivas, que tradicionalmente eran más difíciles de reparar, empiezan a tener nuevas soluciones. Algunos talleres ya ofrecen sustitución de suelas de goma en sneakers, algo que se ha vuelto cada vez más popular debido al precio creciente de este tipo de calzado.

Elegir bien desde el principio

Uno de los primeros consejos de los profesionales es prestar atención a los materiales cuando se compran los zapatos.

Muchas personas se fijan únicamente en la comodidad al probárselos, pero los zapateros recomiendan revisar también la estructura interna. Por ejemplo, comprobar si el interior está forrado en cuero o si la plantilla es de cartón puede dar pistas claras sobre su durabilidad.

En el caso del llamado "cuero vegano", algunos especialistas advierten de que puede deteriorarse antes si el material es demasiado flexible.

El truco que casi nadie hace: rotar los zapatos

Uno de los consejos más repetidos por los zapateros es no usar siempre el mismo par de zapatos.

Los materiales necesitan tiempo para recuperarse. El sudor de los pies, la humedad y la presión diaria afectan a la estructura del calzado.

Por eso, alternar varios pares permite que las suelas y las plantillas se sequen y recuperen su forma, lo que puede multiplicar su vida útil.

Alimentar el cuero (sí, literalmente)

Los zapatos de cuero necesitan cuidados especiales. Los expertos recomiendan hidratar el material con aceites o productos específicos para evitar que se reseque y se agriete con el tiempo.

El cuero, explican, funciona de forma similar a la piel humana: si se seca demasiado, pierde flexibilidad y se deteriora.

Los errores más comunes que destruyen los zapatos

Pero si hay algo que los zapateros repiten constantemente es lo que nunca debería hacerse con el calzado.

El primero de la lista es uno de los hábitos más extendidos: meter las zapatillas en la lavadora.

Aunque a simple vista puedan salir limpias, el calor y los detergentes pueden debilitar el pegamento que mantiene unidas las distintas partes del zapato.

El resultado suele aparecer poco después: la suela se despega o la estructura se deforma.

Otro error muy común es secarlos con calor directo, como colocarlos sobre radiadores o cerca de estufas. El calor reblandece los adhesivos y puede provocar que el calzado termine despegándose.

Pequeños gestos que alargan su vida

Los expertos también recomiendan acciones muy simples que marcan la diferencia:

Limpiar los zapatos con un paño húmedo para eliminar la suciedad acumulada

Usar calzador para no deformar la parte trasera

Cambiar los cordones cuando estén desgastados

Guardarlos en su caja cuando no se usen durante tiempo

Incluso algo tan sencillo como no dejar que el desgaste llegue demasiado lejos puede marcar la diferencia. Si se repara el tacón o la suela a tiempo, el arreglo es sencillo; si se espera demasiado, el daño puede volverse irreversible.

En definitiva, los zapateros lo resumen con una idea simple: cuidar los zapatos es mucho más barato que sustituirlos constantemente.

Y, de paso, también ayuda a reducir una de las formas de desperdicio más invisibles del consumo diario.