Esta es la relación de Venezuela con el 'caso Plus Ultra': todo lo que ya se sabe y lo que investiga la UDEF

El 'caso Plus Ultra' tiene diferentes claves y protagonistas. El nombre más sonado es, por supuesto, el de José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación de la UDEF y el auto de imputación apuntan al expresidente del Gobierno como sospechoso de liderar una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación señala que sería un "liderazgo no visible". Tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional el 2 de junio.

Hay, además, otros personajes implicados en la supuesta trama. Julio Martínez, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (las hijas de Zapatero) o Gertrudis Alcázar son algunos de los que más han sido citados en las últimas horas.

Pero en el auto de imputación y en la investigación de la UDEF aparece otro nombre que se repite y que no deja de subrayarse en todas las noticias: Venezuela.

Pero ¿qué tiene que ver Venezuela con el 'caso Plus Ultra'? Más allá de conjeturas y rumores, la UDEF sigue una línea de investigación que tiene en cuenta distintos vínculos e intermediarios relacionados con Venezuela. Existen hechos verificados y cuestiones que se están estudiando. Es importante separarlas para tener una mejor perspectiva del asunto.

Lo que ya se sabe sobre la relación de Venezuela y el 'caso Plus Ultra'

La UDEF indica en sus informes que existe una relación operativa entre Venezuela y España en la presunta trama. Un ejemplo claro es el de Manuel Aaron Fajardo, el juez lo describe como "el hombre de Zapatero en Venezuela". Sería un intermediario para facilitar contactos "al más alto nivel institucional".

Un aspecto también destacable es el interés de la aerolínea Plus Ultra en abrir una vía de negocio en Venezuela. El antiguo dueño de la compañía es el empresario venezolano Rodolfo Reyes, sobre el que pesa en este momento una orden de busca y captura. La investigación considera que se llevó parte del dinero del rescate a paraísos fiscales.

Las conversaciones entre los directivos de Plus Ultra que recoge el sumario también apuntan a Venezuela en diversas ocasiones. En marzo de 2020, Reyes escribió a Julio Martínez Sola (presidente de Plus Ultra), lo siguiente: "Delcy que llame a Ábalos, o a alguien con Zapatero", en referencia a Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, que habría intercedido en otras ocasiones en favor de la aerolínea.

Hay otro nombre propio relacionado con el país latinoamericano: Ramón Gordils, un diplomático del gobierno venezolano al que escribió Rodolfo Reyes para pedir ayuda en forma de financiación pública. La respuesta de Gordils, según recoge uno de los informes de la UDEF, fue: "Vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegar a ZP".

Tampoco se debe dejar pasar que la supuesta trama intercedió ante autoridades venezolanas para obtener permisos de vuelo a Plus Ultra. Así lo advierte el juez Calama, tras analizar las conversaciones intervenidas a Julio Martínez y la consultora de Análisis Relevante.

Los indicios de la UDEF que apuntan a Venezuela

Aparte de los hechos ya verificados, Venezuela forma parte de algunos de los indicios más importantes de la investigación de la UDEF. Estos puntos aún necesitan esclarecerse del todo, pero ya aparecen en los informes y seguirán dando que hablar en las próximas semanas.

Una de las hipótesis centrales de la investigación es el posible blanqueo de fondos procedentes de Venezuela. Para ello el rescate a Plus Ultra habría sido clave en la operación. La UDEF apunta a ello en sus informes, pero no se puede considerar un hecho probado.

La red de tráfico de influencias también habría negociado con petróleo, oro y níquel venezolano, según los mensajes interceptados por la UDEF, que señalan en este caso a Julio Martínez como personaje fundamental.

Por último, uno de los informes de la UDEF recoge que Julio Martínez habría intervenido en la liberación de presos venezolanos y la repatriación de Edmundo González. Las anotaciones encontradas en la agenda de Martínez "trascienden notablemente del ámbito" de un empresario, tal y como publica El País.

De nuevo, es importante subrayar que estas líneas de investigación todavía deben confirmarse como hechos.