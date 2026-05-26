Reino Unido vive su mayo más caluroso y los expertos alertan: "Ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático"

Reino Unido ha batido su récord de temperaturas en un mes de mayo. Se registró en la jornada de ayer, lunes, en Kew Gardens (Londres): 34,8ºC de máxima. Algo inédito en este país. El anterior récord estaba en 32,8 ºC, registrado en 1922 y 1994. Además, las mínimas se situaron por encima de los 21,3ºC.

El calor se está dejando notar también en España. Esta semana se esperan máximas de 40ºC en zonas de Extremadura, y habrá noches tropicales en el suroeste de la península. Esto es más propio del verano que de la primavera.

El Comité de Cambio Climático de Reino Unido publicó un informe la semana pasada en el que alertaba de los riesgos del cambio climático. "Ya estamos sufriendo las consecuencias", advierte. El estudio expone que el país no está preparado para el aumento de temperaturas, y enumera diferentes medidas que se pueden poner en marcha para paliar los daños y adaptarse al calor extremo.

Riesgos más allá del calor

La consecuencia más evidente del cambio climático es el incremento de temperaturas, sin embargo, el informe no sólo se centra en el calor extremo. Los expertos mencionan tres riesgos principales:

Calor: puede causar problemas de salud y una reducción de la productividad.

puede causar problemas de salud y una reducción de la productividad. Inundaciones: esto provocaría daños en viviendas, infraestructuras y la economía.

esto provocaría daños en viviendas, infraestructuras y la economía. Sequías: sería perjudicial para la agricultura.

“El Reino Unido fue construido para un clima que ya no existe", avisa el informe. "Las perspectivas climáticas son ahora peores que hace cinco años", añade.

Otro aspecto relevante del estudio tiene que ver con el aislamiento de las viviendas. El 92% de ellas no están debidamente aisladas y se sobrecalientan. Esto crea "condiciones peligrosas para las personas vulnerables", y solucionar dicho problema supone una planificación a largo plazo y una importante inversión económica.

Aún no es tarde para actuar

El informe también recopila las medidas que se pueden llevar a cabo para reducir los riesgos y paliar los posibles daños del cambio climático.

El comité propone:

Establecer objetivos y estándares claros de adaptación.

Aumentar la inversión pública y privada.

Integrar la resiliencia climática en la planificación urbana, las infraestructuras y los sistemas de salud.

Proteger a los grupos más vulnerables.

Mejorar la monitorización y la rendición de cuentas.

La idea clave es pasar de la estrategia a la implementación de medidas. El estudio considera que será necesaria una inversión de 11.000 millones de libras al año (12.700 millones de euros) en infraestructuras, viviendas y nuevos desarrollos.

“Las soluciones ya existen y hay tecnologías disponibles para aplicarlas ahora", aseguran los expertos, que también subrayan en términos económicos la importancia de actuar cuanto antes: "Los beneficios de la adaptación podrían alcanzar decenas de miles de millones, actuar hoy será más barato que afrontar las consecuencias de la inacción", defienden.