Gonzalo Miró saca la cara por TVE tras los ataques del PP: "En esta casa no se miente"

Gonzalo Miró ha tomado la palabra para mandar un mensaje alto y claro al Partido Popular. Lo ha hecho esta tarde en Directo al grano, donde Marta Flich, pocos minutos antes, ha hecho un alegato en favor de TVE.

El presentador del programa vespertino ha contestado a las acusaciones del PP después de que desde su cuenta oficial le señalaran a él y a TVE. Los populares se hicieron eco de unas declaraciones de Gonzalo Miró en las que afirmaba que veía "muchas diferencias" entre la televisión pública y otros medios.

"Nosotros también, Gonzalo", respondió la cuenta oficial del partido en X. "Me alegro de que el PP entre a este trapo como un miura", ha confesado el presentador este martes en Directo al grano en alusión a la respuesta del PP.

"Al PP le gusta manipular y no completar las frases", ha añadido después, para seguidamente dejar muy claro que en TVE "no se miente". Seguidamente, Miró ha asegurado que en la cadena pública "no contamos mentiras" y "no alimentamos los bulos".

"Que fiscalice primero sus mentiras"

"Si alguna vez nos hemos equivocado, y nosotros damos fe porque lo hemos hecho, al día siguiente pedimos disculpas y no seguimos alimentando esa famosa frase, que algunos están repitiendo a rajatabla, de "el que pueda hacer que haga aquí en TVE no la compramos", ha apuntado el presentador de Directo al grano.

Pero Miró no se quedado ahí: "Si quiere fiscalizar el PP las mentiras de TVE, que fiscalice primero las suyas, porque a lo mejor salen perdiendo en esa batalla". Al hilo de esto, el presentador ha dicho que lo que no van a hacer es "condenar a alguien sin pruebas".

"Cuando eso llegue, si llega, se dirá y se contará. Pero es que hay algunos medios de comunicación que han condenado a Zapatero. La presunción de inocencia no vale solo con decirla, también hay que practicarla", ha reiterado Miró.

"En esta casa se practica. ¿Qué ha pasado con la presunción de inocencia de Begoña Gómez?", se ha preguntado el conductor de Directo al grano, dirigiéndose por última vez al PP asegurando que la presunción de inocencia "no vale pedirla solo para los tuyos".