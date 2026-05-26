Loewe vestirá a las selecciones masculina y femenina de fútbol: así es la colección para el Mundial 2026

Después de décadas de perfil bajo, las selecciones españolas de fútbol tendrán una firma de lujo que diseñe los trajes y el vestuario de viaje: Loewe. La firma, fundada en España 1846 y bajo la dirección creativa de Jack McCollough y Lazaro Hernandez desde 2025, se estrenará en el mundial de fútbol que arranca en menos de un mes y ha presentado este martes una serie de fotografías con algunas de las prendas que vestirán los jugadores.

Bruno Staub ha sido el fotógrafo encargado de retratar a Pedri, Unai Simón, Rodri, Pau Cubarsí y Nico Williams, algunas de las grandes estrellas de la selección, luciendo un traje de lana ligeramente holgado con el escudo de la selección bordado en el pecho. Además, la chaqueta incluye un forro de rayas en el que se ha añadido un pequeño Anagram, el logo de Loewe, en color rojo que se percibe únicamente al doblar la prenda.

Rodri, con el traje de Loewe para el mundial LOEWE/BRUNO STAUB

Los futbolistas visten el traje con un polo de algodón de color azul y unos zapatos negros de piel de ternera estilo Derby. "Proponen una idea de confort refinado y naturalidad", explican a través de un comunicado desde la firma.

Además de las fotografías, para celebrar el inicio de esta colaboración, Loewe también ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que los jugadores aparecen en una rueda de prensa ficticia luciendo las prendas de la firma. En el clip también aparece Dean Huijsen, que finalmente no ha sido convocado por Luis de la Fuente.

El traje y el polo que aparecen en las imágenes no son las únicas prendas que la marca ha diseñado para la selección, ya que tal y como se detalla en el comunicado se ha preparado un "completo guardarropa de viaje" que incluye "propuesta de sastrería, prendas casual, calzado y artículos de piel".

En la web de la firma se puede descubrir esa propuesta, que incluye un conjunto formado por una chaqueta de cremallera y un pantalón cargo disponible en dos colores, azul marino y beige. Además, también se ha lanzado una camiseta con un estampado diagonal en dos colores diferentes: rojo o amarillo.

Los jugadores también podrán lucir una camisa de algodón que el atelier de Loewe ha diseñado también en dos tonos diferentes para que cada uno combine a su gusto, en este caso rojo y azul claro.

Un acuerdo de cuatro años con ambas selecciones

Este acuerdo se extenderá hasta 2030, cuando se celebrará el mundial de España, Portugal y Marruecos. Loewe también se encargará de vestir a la selección femenina en los torneos que se celebren en los próximos años en diferentes países, incluyendo el mundial de fútbol 2027 que será en Brasil.

Unai Simón, con el traje de Loewe para el Mundial 2026 LOEWE/ BRUNO STAUB

"Vestir a una selección nacional de fútbol no es simplemente una cuestión de ropa. Trata de una identidad compartida y vivida colectivamente", ha destacado la firma, que ha asegurado que esta alianza es una forma de celebrar sus raíces y mirar hacia el futuro.

Con más de cien años de historia, Loewe es una de las marcas de lujo más valoradas en todo el mundo. Gracias a la dirección de Jonathan Anderson entre 2013 y 2025, la firma consiguió posicionarse como referente de vanguardia y creatividad, conservando el trabajo de artesanía por el que siempre se ha caracterizado, especialmente en sus productos de piel. Desde el año pasado, McCollough y Hernandez buscan continuar ese legado.

No es la primera incursión en la moda deportiva de Loewe, que tiene una exitosa colaboración con la firma ON, que ofrece prendas y accesorios para diferentes disciplinas, desde hace varios años.