Cristóbal Soria pone sobre la mesa lo que más le ha llamado la atención del caso Zapatero

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo correr ríos de tintas y horas de televisión y radio en los últimos días. Las últimas informaciones apuntan a grandes cantidades de dinero y joyas de gran valor ocultas.

Expertos y analistas de toda índole han opinado sobre ello desde que se conoció la imputación del expresidente del Gobierno. Este lunes lo ha hecho alguien que poco o nada tiene que ver con la política o la justicia: Cristóbal Soria.

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones ejerce también como colaborador de Espejo Público, el programa matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3. Cristóbal Soria ha destacado allí un detalle que, a su juicio, es muy importante y en el que no todos han reparado.

A mí lo que me llama la atención, como creo que a muchos españoles, es como hoy martes 26 de mayo a las 11:02 minutos de la mañana, el expresidente Zapatero sigue sin haber sido detenido", ha opinado Soria.

"Puede salir del país en cualquier momento"

"Hay riesgo de fuga, de destruir pruebas", ha añadido el tertuliano sevillano quien, visiblemente indignado, ha señalado que a José Luis Rodríguez Zapatero se le debería tratar como a "un español de a pie".

Tras escuchar sus palabras, Susanna Griso ha apuntado el "gran" control que tiene el expresidente Zapatero, pues aún cuenta con escolta policial. Un dato sobre que para Soria no ha pasado desapercibido, y ha sugerido que Zapatero podría fugarse de España.

"Precisamente, la infraestructura y el músculo que tiene por ser expresidente le puede hacer perfectamente salir del país en cualquier momento", ha opinado Soria en Espejo Público.

"No entiendo cómo Zapatero aún no ha sido detenido", ha sentenciado el tertuliano, trasladando la que, en su opinión, es la pregunta que se hace una gran mayoría de los españoles de "a pie".