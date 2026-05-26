El aplaudido alegato de Marta Flich sobre cómo va a informar en TVE del caso Zapatero
"Desde este programa os informaremos desde la honestidad más absoluta".
Marta Flich ha empezado este martes Directo al grano con un importante alegato en el que ha abordado cómo van a informar desde su programa en TVE sobre el caso José Luis Rodríguez Zapatero.
Ha afirmado la economista y colaboradora de El HuffPost que "la decepción no es un delito", que es algo que puede "picar", amargar y revolver el estómago pero no es delito: "Sí que influye en el estado anímico. Inmoviliza".
La presentadora ha empatizado con la audiencia y ha expresado que entiende que muchos se puedan sentir así al escuchar las informaciones sobre el caso por el que está imputado Zapatero.
"Es humano buscar respuesta y buscarlas ya. Corremos a que nos interpreten los datos del sumario, que nos desgranen cada página. Todo lo que estamos conociendo genera un impacto brutal y moldea una opinión y una percepción pública instantánea", ha proseguido.
Pero, para Flich, la realidad es que el proceso judicial es embrionario y está "todavía en pañales". "Es humano querer saber cuánto valen las joyas de Zapatero, es que no llego a fin de mes, quiero saber cuánto dinero tiene. Queremos dictar sentencia ya. Pasarán años antes de que un juez determine si Zapatero es inocente o culpable", ha comentado.
Con todo esto "se ha abierto un melón" interesante: "¿Hay que regular la actividad de los expresidentes o sólo hay que regularlo en los expresidentes cuyos votantes se pueda sentir decepcionado?".
"La decepción no es un delito, no está tipificado en el Código Penal, la presunción de inocencia y el derecho a recibir una información veraz, sí. A la espera de cómo se resuelva la instrucción y la defensa de Zapatero, a la espera de que haya juicio o no, desde este programa os informaremos desde la honestidad más absoluta y con la pluralidad de todos nuestros analistas", ha explicado.
Por último ha dicho que si el expresidente Zapatero es culpable que pague por ello y le caiga todo el peso de la ley pero, por el contrario, si es inocente: "¿Qué pasará?".