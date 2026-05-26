El aplaudido alegato de Marta Flich sobre cómo va a informar en TVE del caso Zapatero

Marta Flich ha empezado este martes Directo al grano con un importante alegato en el que ha abordado cómo van a informar desde su programa en TVE sobre el caso José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha afirmado la economista y colaboradora de El HuffPost que "la decepción no es un delito", que es algo que puede "picar", amargar y revolver el estómago pero no es delito: "Sí que influye en el estado anímico. Inmoviliza".

La presentadora ha empatizado con la audiencia y ha expresado que entiende que muchos se puedan sentir así al escuchar las informaciones sobre el caso por el que está imputado Zapatero.

"Es humano buscar respuesta y buscarlas ya. Corremos a que nos interpreten los datos del sumario, que nos desgranen cada página. Todo lo que estamos conociendo genera un impacto brutal y moldea una opinión y una percepción pública instantánea", ha proseguido.

Pero, para Flich, la realidad es que el proceso judicial es embrionario y está "todavía en pañales". "Es humano querer saber cuánto valen las joyas de Zapatero, es que no llego a fin de mes, quiero saber cuánto dinero tiene. Queremos dictar sentencia ya. Pasarán años antes de que un juez determine si Zapatero es inocente o culpable", ha comentado.

Con todo esto "se ha abierto un melón" interesante: "¿Hay que regular la actividad de los expresidentes o sólo hay que regularlo en los expresidentes cuyos votantes se pueda sentir decepcionado?".

"La decepción no es un delito, no está tipificado en el Código Penal, la presunción de inocencia y el derecho a recibir una información veraz, sí. A la espera de cómo se resuelva la instrucción y la defensa de Zapatero, a la espera de que haya juicio o no, desde este programa os informaremos desde la honestidad más absoluta y con la pluralidad de todos nuestros analistas", ha explicado.

Por último ha dicho que si el expresidente Zapatero es culpable que pague por ello y le caiga todo el peso de la ley pero, por el contrario, si es inocente: "¿Qué pasará?".