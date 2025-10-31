Muchos se sorprenderán al saber que han estado colocando mal la bolsa de basura toda la vida

Una botella de plástico usada cae en un contenedor de basura. Concepto de recogida de basura, reciclaje de residuos y problemáticas medioambientales.

A veces, incluso en las tareas más cotidianas y aparentemente simples, no nos damos cuenta de que las estamos haciendo mal. Y es que cada objeto o dispositivo del hogar tiene un diseño y una función pensados para usarse de una manera específica, algo que no siempre conocemos.

Desde cómo doblar correctamente la ropa hasta la forma adecuada de usar una fregona o colocar los cubiertos en el lavavajillas, los hábitos diarios están llenos de pequeños errores que repetimos sin darnos cuenta.

Uno de los ejemplos más claros es el de poner la bolsa de basura en el cubo. Parece una tarea sin misterio, casi automática, pero según una creadora de contenido, la mayoría de las personas lo hacen mal. Lo que parece un simple gesto puede marcar la diferencia entre un cubo limpio y ordenado, o una bolsa que se desliza, se rompe o deja residuos alrededor.

El truco que cambia todo

La creadora de contenido Noelia, conocida en TikTok como @nusihome_, publicó un vídeo en el que enseña la manera correcta de colocar la bolsa de basura. Su truco, que suma miles de visualizaciones, demuestra que con un pequeño cambio en el proceso se puede mejorar notablemente el resultado.

En el vídeo, Noelia explica que la técnica tradicional —abrir la bolsa, meterla en el cubo y ajustar los bordes— no es la más eficiente. Al hacerlo así, los bordes suelen quedar arrugados, el plástico se hunde un poco y, a medida que la bolsa se llena, tiende a soltarse o deslizarse hacia el interior. Además, suele sobrar plástico colgando alrededor, lo que da un aspecto desordenado.

Cómo colocarla correctamente

La solución que propone Noelia es sorprendentemente simple y lógica:

Darle la vuelta a la bolsa antes de colocarla. Fijar las asas o el borde superior invertido en la parte exterior del cubo. Introducir después el resto de la bolsa hacia dentro.

De esta manera, la bolsa queda firmemente sujeta al borde, el plástico no se desborda y el interior del cubo mantiene una forma limpia y ajustada. El resultado es más estético, más práctico y, sobre todo, más resistente.

Aplicar este método tiene varios beneficios como evitar que la bolsa se deslice, da un aspecto más limpio y ordenado y permite aprovechar mejor el espacio del cubo, ya que la bolsa se ajusta sin arrugas. Además, este truco no requiere ningún tipo de bolsa especial ni materiales adicionales. No se trata de gastar más, sino de usar mejor lo que ya tenemos.